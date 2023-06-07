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Кравцов: отмена домашнего задания требует тщательного обсуждения - РИА Новости, 07.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:23 07.06.2023 (обновлено: 14:59 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zadanie-1876705359.html
Кравцов: отмена домашнего задания требует тщательного обсуждения
Кравцов: отмена домашнего задания требует тщательного обсуждения - РИА Новости, 07.06.2023
Кравцов: отмена домашнего задания требует тщательного обсуждения
Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:23
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год педагога и наставника
сергей кравцов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее в пресс-службе партии "Новые люди" рассказали РИА Новости, что вице-спикер ГД от партии Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников. "Требует очень тщательного обсуждения", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
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сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

Кравцов: отмена домашнего задания требует тщательного обсуждения

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инициатива об отмене домашнего задания для школьников требует тщательного обсуждения, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее в пресс-службе партии "Новые люди" рассказали РИА Новости, что вице-спикер ГД от партии Владислав Даванков считает, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.
"Требует очень тщательного обсуждения", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
 
Год педагога и наставникаСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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