https://ria.ru/20230607/vzryvchatka-1876658897.html

БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке

БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке - РИА Новости, 07.06.2023

БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке

Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:19

2023-06-07T11:19

2023-06-07T12:47

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала."Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство", — сказал мэр.Только благодаря чуду никто не пострадал, добавил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

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