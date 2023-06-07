Рейтинг@Mail.ru
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 07.06.2023 (обновлено: 12:47 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/vzryvchatka-1876658897.html
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке - РИА Новости, 07.06.2023
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:19
2023-06-07T12:47
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627592_375:0:1968:896_1920x0_80_0_0_4d02059ab2e3f1dbc341469b39d7f38b.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала."Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство", — сказал мэр.Только благодаря чуду никто не пострадал, добавил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627592_403:0:1598:896_1920x0_80_0_0_d880fb798c2af7ac5064ec7b42456159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке

Мэр Новой Каховки Леонтьев: БПЛА сбросил взрывчатку на эвакуировавших население спасателей

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
«
"Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство", — сказал мэр.
Только благодаря чуду никто не пострадал, добавил Леонтьев.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала