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БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке - РИА Новости, 07.06.2023
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:19
2023-06-07T11:19
2023-06-07T12:47
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Во время эвакуации населения с подтопленных территорий в Новой Каховке на спасателей сбросили взрывное устройство с беспилотника, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала."Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые спасали и вывозили людей, подверглись удару с беспилотника — было сброшено самодельное взрывное устройство", — сказал мэр.Только благодаря чуду никто не пострадал, добавил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
БПЛА сбросил взрывчатку на спасателей на месте подтоплений в Новой Каховке
Мэр Новой Каховки Леонтьев: БПЛА сбросил взрывчатку на эвакуировавших население спасателей