https://ria.ru/20230607/vstrecha-1876808454.html
Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня
Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня - РИА Новости, 07.06.2023
Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня
Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:59
2023-06-07T19:59
2023-06-07T19:59
санкт-петербург
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге, а Владимир Зеленский должен встретиться с африканскими лидерами в Киеве 16 июня. "Браззавильский фонд рад сообщить, что... Владимир Зеленский примет в пятницу, 16 июня 2023 года в Киеве, а Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Сенегал Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему", - говорится в заявлении Фонда, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что к этим лидерам африканских стран присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html
санкт-петербург
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c82ca993c42a81b80e538e800ca3895e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сирил рамафоса
Санкт-Петербург, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня
Браззавильский фонд: встречу лидеров стран Африки с Путиным ожидают 17 июня в Петербурге