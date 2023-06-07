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Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня

Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня - РИА Новости, 07.06.2023

Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня

Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:59

2023-06-07T19:59

2023-06-07T19:59

санкт-петербург

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

сирил рамафоса

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Браззавильский фонд, занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге, а Владимир Зеленский должен встретиться с африканскими лидерами в Киеве 16 июня. "Браззавильский фонд рад сообщить, что... Владимир Зеленский примет в пятницу, 16 июня 2023 года в Киеве, а Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Уганда Йовери Мусевени, президента Республики Сенегал Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему", - говорится в заявлении Фонда, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что к этим лидерам африканских стран присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html

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санкт-петербург, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, сирил рамафоса