https://ria.ru/20230607/voda-1876670423.html

Уровень воды в Новой Каховке понизился на 60 сантиметров

Уровень воды в Новой Каховке понизился на 60 сантиметров - РИА Новости, 07.06.2023

Уровень воды в Новой Каховке понизился на 60 сантиметров

Уровень воды в районе Новой Каховки в Херсонской области продолжает снижаться, по состоянию на 12.00 мск он понизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:16

2023-06-07T12:16

2023-06-07T12:16

новая каховка

россия

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Уровень воды в районе Новой Каховки в Херсонской области продолжает снижаться, по состоянию на 12.00 мск он понизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, достигнутым накануне, но вода продолжает прибывать в районах, расположенных ниже по течению Днепра, сообщил в среду журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Вода именно у нас, в Новой Каховке, начала спадать - уже около 60 см по сравнению с пиком спала. Это позитивно. Ниже по течению вода продолжает прибывать", - рассказал Леонтьев. По его словам, "более 30 тысяч кубических метров воды в секунду сейчас в результате этого террористического акта сбрасывается бесконтрольно вниз по течению". Глава города отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация людей из зоны подтопления. "За вчерашний день мы 17 человек на лодках вывезли, которых пришлось эвакуировать с крыш. Сейчас продолжается эвакуационная миссия. Доставлены плавсредства от МЧС", - сообщил Леонтьев. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Леонтьев ранее возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

россия

днепр (город)

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новая каховка, россия, днепр (город), владимир леонтьев (новая каховка), сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс