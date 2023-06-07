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Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 07.06.2023 (обновлено: 19:21 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html
Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения
Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения - РИА Новости, 07.06.2023
Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения
Если Украина не одержит победу в конфликте с Россией, то обсуждение ее членства в НАТО не будет иметь смысла, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:29
2023-06-07T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Если Украина не одержит победу в конфликте с Россией, то обсуждение ее членства в НАТО не будет иметь смысла, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на форуме в Брюсселе."Самое важное сегодня — обеспечить, что Путин не выиграет &lt;...&gt; и что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще", — сказал он.По словам Столтенберга, НАТО в этой ситуации следует демонстрировать единство в поддержке киевских властей.В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в военный блок в ускоренном порядке. Как позднее отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, проведение такой процедуры несвоевременно. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что Киев не устроит никакое другое решение саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в него.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230601/nato-1875480544.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия, джейк салливан, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков, Россия, Джейк Салливан, Дмитрий Кулеба
Столтенберг не увидел смысла принимать Украину в НАТО после ее поражения

Столтенберг назвал обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения бессмысленным

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Если Украина не одержит победу в конфликте с Россией, то обсуждение ее членства в НАТО не будет иметь смысла, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на форуме в Брюсселе.
"Самое важное сегодня — обеспечить, что Путин не выиграет <...> и что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще", — сказал он.
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По словам Столтенберга, НАТО в этой ситуации следует демонстрировать единство в поддержке киевских властей.
В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в военный блок в ускоренном порядке. Как позднее отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, проведение такой процедуры несвоевременно.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что Киев не устроит никакое другое решение саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в него.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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