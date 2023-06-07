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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 07.06.2023
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11:03 07.06.2023 (обновлено: 11:25 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876655019.html
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 07.06.2023
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю
Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:03
2023-06-07T11:25
украина
совет федерации рф
политика
россия
азовское море
керченский пролив
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.Как отмечается в аннотации к заседанию палаты, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним российским морем, а Украина утратила статус прибрежного государства."Украина в одностороннем порядке вышла из договора. &lt;…&gt; В связи с тем что договор утратил свою актуальность, предлагается его денонсировать", — говорится в документе.Законопроект о денонсации договора 24 мая внес в Госдуму президент Владимир Путин. Нижняя палата приняла его 1 июня.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Киев разорвал этот договор в феврале.
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украина
россия
азовское море
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украина, совет федерации рф, политика, россия, азовское море, керченский пролив
Украина, Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Азовское море, Керченский пролив
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совфед одобрил закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Как отмечается в аннотации к заседанию палаты, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним российским морем, а Украина утратила статус прибрежного государства.
"Украина в одностороннем порядке вышла из договора. <…> В связи с тем что договор утратил свою актуальность, предлагается его денонсировать", — говорится в документе.
Законопроект о денонсации договора 24 мая внес в Госдуму президент Владимир Путин. Нижняя палата приняла его 1 июня.
Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.
Киев разорвал этот договор в феврале.
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УкраинаСовет Федерации РФПолитикаРоссияАзовское мореКерченский пролив
 
 
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