https://ria.ru/20230607/ukraina-1876655019.html

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости, 07.06.2023

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:03

2023-06-07T11:03

2023-06-07T11:25

украина

совет федерации рф

политика

россия

азовское море

керченский пролив

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.Как отмечается в аннотации к заседанию палаты, после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним российским морем, а Украина утратила статус прибрежного государства."Украина в одностороннем порядке вышла из договора. <…> В связи с тем что договор утратил свою актуальность, предлагается его денонсировать", — говорится в документе.Законопроект о денонсации договора 24 мая внес в Госдуму президент Владимир Путин. Нижняя палата приняла его 1 июня.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. В нем пять статей, в которых, в частности, за акваторией закрепляется исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств; запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины; утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Киев разорвал этот договор в феврале.

https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html

украина

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керченский пролив

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, совет федерации рф, политика, россия, азовское море, керченский пролив