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В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2023
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:42
2023-06-07T04:42
2023-06-07T08:01
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин."Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — отметила политик.Скандально известная республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".
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В мире, Вашингтон (штат), США, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Twitter, НАТО
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Вашингтон в тупости из-за поддержки Украины