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В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2023
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04:42 07.06.2023 (обновлено: 08:01 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины - РИА Новости, 07.06.2023
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:42
2023-06-07T08:01
в мире
вашингтон (штат)
сша
украина
сергей лавров
джо байден
марджори тейлор грин
конгресс сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.&quot;Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи&quot;, — отметила политик.Скандально известная республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".
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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, сергей лавров, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша, twitter, нато
В мире, Вашингтон (штат), США, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Twitter, НАТО
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Вашингтон в тупости из-за поддержки Украины

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона, написала в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
«

"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — отметила политик.

Скандально известная республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".
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В миреВашингтон (штат)СШАУкраинаСергей ЛавровДжо БайденМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАTwitterНАТО
 
 
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