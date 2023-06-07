https://ria.ru/20230607/tsel-1876662684.html

В Белом доме назвали главную цель наступления Киева

В Белом доме назвали главную цель наступления Киева - РИА Новости, 07.06.2023

В Белом доме назвали главную цель наступления Киева

В администрации президента США Джо Байдена считают, что главная цель контрнаступления Киева - перерезать путь сухопутный мост, который соединяет Россию с ее... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:38

2023-06-07T11:38

2023-06-07T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают, что главная цель контрнаступления Киева - перерезать путь сухопутный мост, который соединяет Россию с ее силами в Крыму, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. "Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее... силами в Крыму", - сообщает газета. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы, попытки наступления сорваны, противник остановлен. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. Издание Economist со ссылкой на должностных лиц в понедельник сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. При этом ранее в тот же в генеральном штабе вооруженных сил Украины, как передавали западные СМИ, отрицали начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

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