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В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова - РИА Новости, 07.06.2023
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова
В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:10
2023-06-07T03:10
2023-06-07T03:10
в мире
краков
польша
украина
степан бандера
анджей дуда
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш Исакович-Залеский."Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись "слава нации". Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации. — Прим.ред.), предшественника которого Бандера убил?" — написал ксендз в своем микроблоге.Польское издание Do Rzeczy отметило, что Исакович-Залесский на протяжении многих лет занимается увековечением памяти жертв Волынской резни.В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.Согласно версии Варшавы, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА*.* Организация, запрещенная на территории России.
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в мире, краков, польша, украина, степан бандера, анджей дуда, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, twitter
В мире, Краков, Польша, Украина, Степан Бандера, Анджей Дуда, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Twitter
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова
Do Rzeczy: поляки обеспокоены появлением товаров с изображением Бандеры в центре Кракова