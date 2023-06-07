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В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова - РИА Новости, 07.06.2023
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03:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова - РИА Новости, 07.06.2023
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова
В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:10
2023-06-07T03:10
в мире
краков
польша
украина
степан бандера
анджей дуда
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш Исакович-Залеский."Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись "слава нации". Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации. — Прим.ред.), предшественника которого Бандера убил?" — написал ксендз в своем микроблоге.Польское издание Do Rzeczy отметило, что Исакович-Залесский на протяжении многих лет занимается увековечением памяти жертв Волынской резни.В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.Согласно версии Варшавы, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА*.* Организация, запрещенная на территории России.
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в мире, краков, польша, украина, степан бандера, анджей дуда, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, twitter
В мире, Краков, Польша, Украина, Степан Бандера, Анджей Дуда, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Twitter
В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова

Do Rzeczy: поляки обеспокоены появлением товаров с изображением Бандеры в центре Кракова

CC BY-SA 3.0 / Piotr Tomaszewski, fly4pix.pl / XVIII район (Нова-Хута), Краков
XVIII район (Нова-Хута), Краков - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
CC BY-SA 3.0 / Piotr Tomaszewski, fly4pix.pl /
XVIII район (Нова-Хута), Краков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш Исакович-Залеский.
"Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись "слава нации". Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации. — Прим.ред.), предшественника которого Бандера убил?" — написал ксендз в своем микроблоге.
© Twitter-аккаунт Тадеуша Исаковича-ЗалескогоСкриншот публикации ксендза Тадеуша Исаковича-Залеского в Twitter
Скриншот публикации ксендза Тадеуша Исаковича-Залеского в Twitter
© Twitter-аккаунт Тадеуша Исаковича-Залеского
Скриншот публикации ксендза Тадеуша Исаковича-Залеского в Twitter
Польское издание Do Rzeczy отметило, что Исакович-Залесский на протяжении многих лет занимается увековечением памяти жертв Волынской резни.
В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.
Согласно версии Варшавы, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА*.
* Организация, запрещенная на территории России.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
2 июня, 05:30
 
В миреКраковПольшаУкраинаСтепан БандераАнджей ДудаОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияTwitter
 
 
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