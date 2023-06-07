https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html

В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова

В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова - РИА Новости, 07.06.2023

В Польше забили тревогу из-за сувениров с Бандерой в центре Кракова

В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:10

2023-06-07T03:10

2023-06-07T03:10

в мире

краков

польша

украина

степан бандера

анджей дуда

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/66/1560226646_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3a930bac1b2127aabdcba3acee4b5fa0.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кракове начали продавать товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры, сообщил в своем Twitter польский священник Тадеуш Исакович-Залеский."Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись "слава нации". Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (министр внутренних дел и администрации. — Прим.ред.), предшественника которого Бандера убил?" — написал ксендз в своем микроблоге.Польское издание Do Rzeczy отметило, что Исакович-Залесский на протяжении многих лет занимается увековечением памяти жертв Волынской резни.В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.Согласно версии Варшавы, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА*.* Организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230602/devyanostye-1875682115.html

краков

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, краков, польша, украина, степан бандера, анджей дуда, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, twitter