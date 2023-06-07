https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876696858.html

Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы

Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 07.06.2023

Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы

Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:52

2023-06-07T13:52

2023-06-07T13:52

россия

куба

сочи

михаил мишустин

экономика

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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив уверенность, что эта динамика сохранится. "Куба - наш важный партнер в Латинской Америке, наше сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, солидарности, взаимного уважения и взаимного доверия. Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи. Правительства двух стран по договоренностям, достигнутым на уровне президентов, ведут работу по развитию торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях. "Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году взаимный товарооборот составил почти 60 миллиардов российских рублей, или более 20 миллиардов кубинских песо. В текущем году положительная динамика сохраняется, по итогам января-апреля объем торговли вырос в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уверен, что он и будет продолжать расти", - сказал российский премьер. Мишустин отметил, что Москве и Гаване необходимо перезапустить сотрудничество для увеличения торговли и инвестиций. "Эти задачи решает, соответственно, наша межправкомиссия по торгово-экономическому и научному сотрудничеству", - отметил российский премьер. Он напомнил, что на очередном заседании комиссии 18-19 мая в Гаване были достигнуты конкретные договоренности в области финансов, промышленности, энергетики, транспорта, в культурно-гуманитарной области. "Мы предлагаем активно развивать сотрудничество в туристической сфере", - сказал Мишустин, напомнив, что группа "Аэрофлот" начинает регулярные рейсы на Кубу. Глава правительства РФ отметил, что это будет способствовать росту взаимных поездок граждан, укреплению деловых и культурных связей. Мишустин обратил внимание, что это первый визит Мануэля Марреро Круса в Россию в качестве премьера Кубы. "Помимо Сочи вы посетите также и Москву, и Санкт-Петербург, примете участие в Петербургском международном экономическом форуме. Абсолютно уверен, что ваш визит придаст новый импульс сотрудничеству России и Кубы", - сказал Мишустин. Он передал президенту Кубы слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России и себя лично.

https://ria.ru/20230606/vizit-1876347547.html

https://ria.ru/20230603/medvedev-1875967200.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, сочи, михаил мишустин, экономика