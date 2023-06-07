Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876696858.html
Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы
Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 07.06.2023
Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы
Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:52
2023-06-07T13:52
россия
куба
сочи
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876693434_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_3fa9aa7284d3088bf12cc1cfea2beda4.jpg
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив уверенность, что эта динамика сохранится. "Куба - наш важный партнер в Латинской Америке, наше сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, солидарности, взаимного уважения и взаимного доверия. Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи. Правительства двух стран по договоренностям, достигнутым на уровне президентов, ведут работу по развитию торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях. "Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году взаимный товарооборот составил почти 60 миллиардов российских рублей, или более 20 миллиардов кубинских песо. В текущем году положительная динамика сохраняется, по итогам января-апреля объем торговли вырос в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уверен, что он и будет продолжать расти", - сказал российский премьер. Мишустин отметил, что Москве и Гаване необходимо перезапустить сотрудничество для увеличения торговли и инвестиций. "Эти задачи решает, соответственно, наша межправкомиссия по торгово-экономическому и научному сотрудничеству", - отметил российский премьер. Он напомнил, что на очередном заседании комиссии 18-19 мая в Гаване были достигнуты конкретные договоренности в области финансов, промышленности, энергетики, транспорта, в культурно-гуманитарной области. "Мы предлагаем активно развивать сотрудничество в туристической сфере", - сказал Мишустин, напомнив, что группа "Аэрофлот" начинает регулярные рейсы на Кубу. Глава правительства РФ отметил, что это будет способствовать росту взаимных поездок граждан, укреплению деловых и культурных связей. Мишустин обратил внимание, что это первый визит Мануэля Марреро Круса в Россию в качестве премьера Кубы. "Помимо Сочи вы посетите также и Москву, и Санкт-Петербург, примете участие в Петербургском международном экономическом форуме. Абсолютно уверен, что ваш визит придаст новый импульс сотрудничеству России и Кубы", - сказал Мишустин. Он передал президенту Кубы слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России и себя лично.
https://ria.ru/20230606/vizit-1876347547.html
https://ria.ru/20230603/medvedev-1875967200.html
россия
куба
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876693434_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b801d7e4e985f4f414101a759daddbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, сочи, михаил мишустин, экономика
Россия, Куба, Сочи, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин заявил о росте товарооборота России и Кубы

Мишустин: взаимный товарооборот России и Кубы за январь-апрель вырос в девять раз

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив уверенность, что эта динамика сохранится.
"Куба - наш важный партнер в Латинской Америке, наше сотрудничество основано на прочных традициях дружбы, солидарности, взаимного уважения и взаимного доверия. Совместно мы противостоим беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи.
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Премьер-министр Кубы прибыл с визитом в Россию
6 июня, 04:53
Правительства двух стран по договоренностям, достигнутым на уровне президентов, ведут работу по развитию торгово-экономического сотрудничества в различных отраслях. "Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году взаимный товарооборот составил почти 60 миллиардов российских рублей, или более 20 миллиардов кубинских песо. В текущем году положительная динамика сохраняется, по итогам января-апреля объем торговли вырос в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уверен, что он и будет продолжать расти", - сказал российский премьер.
Мишустин отметил, что Москве и Гаване необходимо перезапустить сотрудничество для увеличения торговли и инвестиций. "Эти задачи решает, соответственно, наша межправкомиссия по торгово-экономическому и научному сотрудничеству", - отметил российский премьер.
Он напомнил, что на очередном заседании комиссии 18-19 мая в Гаване были достигнуты конкретные договоренности в области финансов, промышленности, энергетики, транспорта, в культурно-гуманитарной области. "Мы предлагаем активно развивать сотрудничество в туристической сфере", - сказал Мишустин, напомнив, что группа "Аэрофлот" начинает регулярные рейсы на Кубу.
Глава правительства РФ отметил, что это будет способствовать росту взаимных поездок граждан, укреплению деловых и культурных связей. Мишустин обратил внимание, что это первый визит Мануэля Марреро Круса в Россию в качестве премьера Кубы. "Помимо Сочи вы посетите также и Москву, и Санкт-Петербург, примете участие в Петербургском международном экономическом форуме. Абсолютно уверен, что ваш визит придаст новый импульс сотрудничеству России и Кубы", - сказал Мишустин.
Он передал президенту Кубы слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России и себя лично.
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Медведев подтвердил Кастро неизменность российской позиции по блокаде Кубы
3 июня, 16:54
 
РоссияКубаСочиМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала