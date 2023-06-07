https://ria.ru/20230607/status-1876778948.html
Артамонов поздравил жителей Липецка с получением статуса беговой столицы РФ
Артамонов поздравил жителей Липецка с получением статуса беговой столицы РФ - РИА Новости, 07.06.2023
Артамонов поздравил жителей Липецка с получением статуса беговой столицы РФ
Липецк признали беговой столицей России 2023 года по итогам полумарафона "Забег.рф", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:36
2023-06-07T17:36
2023-06-07T17:36
липецкая область
липецк
игорь артамонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_e69b6993c0d9b99985332c964f01a875.jpg
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Липецк признали беговой столицей России 2023 года по итогам полумарафона "Забег.рф", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в Липецке было 4 тысячи участников забега, которые показали лучший результат в России, набрав 29,34 итоговых зачетных балла. На втором месте оказался Магадан, он набрал 27,45 балла, на третьем — Санкт-Петербург, у него 21,55 балла.Артамонов отметил, что в разные годы беговыми столицами уже становились: Казань (2017 и 2018), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020 и 2022) и Санкт-Петербург (2021). Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.Кроме того, глава региона напомнил, что липецкое беговое сообщество зародилось пять лет назад."Времени прошло мало, а путь проделан огромный – от организации забегов и маршрутов их проведения до количества людей, занимающихся бегом. Создается необходимая для соревнований инфраструктура, появляются беговые дорожки, реконструируются пришкольные стадионы. Ни один объект не пустует. Это здорово. Массовые соревнования помогают развивать массовый спорт. А еще привлекают туристов. Прошедший на выходных полумарафон собрал более 4 тысяч бегунов из 181 города. Липецк был полон гостей. И я не сомневаюсь, что они приедут снова. Поздравляю всех атлетов нашего региона, команду, которая делает для нас крутые старты, а также всех жителей города. Это наша общая победа!" — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
липецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_cb0e7cbd45099d98a601f8f4ec430344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Липецк признали беговой столицей России 2023 года по итогам полумарафона "Забег.рф", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецке было 4 тысячи участников забега, которые показали лучший результат в России, набрав 29,34 итоговых зачетных балла. На втором месте оказался Магадан
, он набрал 27,45 балла, на третьем — Санкт-Петербург
, у него 21,55 балла.
Артамонов отметил, что в разные годы беговыми столицами уже становились: Казань
(2017 и 2018), Владивосток
(2019), Нижний Новгород
(2020 и 2022) и Санкт-Петербург (2021). Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.
Кроме того, глава региона напомнил, что липецкое беговое сообщество зародилось пять лет назад.
"Времени прошло мало, а путь проделан огромный – от организации забегов и маршрутов их проведения до количества людей, занимающихся бегом. Создается необходимая для соревнований инфраструктура, появляются беговые дорожки, реконструируются пришкольные стадионы. Ни один объект не пустует. Это здорово. Массовые соревнования помогают развивать массовый спорт. А еще привлекают туристов. Прошедший на выходных полумарафон собрал более 4 тысяч бегунов из 181 города. Липецк был полон гостей. И я не сомневаюсь, что они приедут снова. Поздравляю всех атлетов нашего региона, команду, которая делает для нас крутые старты, а также всех жителей города. Это наша общая победа!" — сказал Артамонов.
Липецкие власти расширили список необходимых для региона медспециалистов