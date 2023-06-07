https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876820946.html

Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС

Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС

Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:18

2023-06-07T21:18

2023-06-07T22:27

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

фукусима-1

каховская гэс

разрушение каховской гэс

магатэ

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ВЕНА, 7 июн — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В краткосрочной перспективе, в не очень отдаленном будущем могут, я бы сказал, быть некоторые последствия, если ситуация будет деградировать или становиться хуже, чем она есть сейчас. Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так", — сказал собеседник агентства.Гросси пояснил, что это возможно при дальнейшей деградации ситуации, сейчас оснований для паники нет. После аварии уровень воды в бассейне, используемом для охлаждения реакторов ЗАЭС, постепенно снижается."Если мы потеряем охладительные мощности, может случиться расплавление (активной зоны реакторов. — Прим. ред.), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть", — отметил он.В свете последних событий МАГАТЭ увеличивает численность своих инспекторов на Запорожской АЭС, добавил глава организации. Кроме того, он пообещал отслеживать снижение уровня воды в Каховском водохранилище.Потеря охлаждения в свое время привела к катастрофе на японской АЭС "Фукусима-1". На нескольких блоках этой АЭС ядерное топливо расплавилось в реакторах и скопилось на дне защитной оболочки. Взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс, фукусима-1, каховская гэс, разрушение каховской гэс, магатэ