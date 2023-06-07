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МИД ждет реакции США на применение HIMARS для удара по Каховской ГЭС

МИД ждет реакции США на применение HIMARS для удара по Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МИД ждет реакции США на применение HIMARS для удара по Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американская сторона обязана ответить на вопросы, имеющиеся у российской стороны по использованию... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

специальная военная операция на украине

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оон

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американская сторона обязана ответить на вопросы, имеющиеся у российской стороны по использованию американского оружия ВСУ для пробных ударов по шлюзам Каховской плотины. В ходе брифинга в Москве она рассказала, что "в этом контексте показательно заявление украинского генерала Андрея Ковальчука, они сделаны были им в интервью газете Washington Post, еще 29 декабря 2022 года, о чем говорил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя". "Украинский генерал Ковальчук, в частности, сказал, что ВСУ еще тогда нанесли, теперь прямая цитата: "пробный удар из американской реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS - по одному из шлюзов Каховской плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре", - напомнила она. "У меня теперь вопрос- Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби), Карин Жан-Пьер (пресс- секретарь Белого дома), - все люди, которые отвечают за коммуникации в Белом Доме, в Госдепартаменте, скажите, пожалуйста, это напрямую Вас касается, Вы обязаны дать ответ: Вы знали об этом? Вы знали, как используется американское оружие? Вы знали, как используется оружие, которое поставляется на территорию Украины на деньги американских налогоплательщиков?", - указала Захарова. Она также задалась вопросом, знает ли американская сторона об использовании своего оружия в отношении гражданской инфрастуктуры в третьих странах? "Это невозможно не заметить, это напечатала американская газета полгода назад", - добавила Захарова. Она отметила, что "все разговоры о том, что в Белом доме недостаточно информации, ставят вопросы, в принципе, о ментальном здоровье". По словам Захаровой, "это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом, вы обязаны на них ответить". Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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