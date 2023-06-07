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НПО машиностроения рассказала о пуске российского спутника "Кондор-ФКА"
НПО машиностроения рассказала о пуске российского спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 07.06.2023
НПО машиностроения рассказала о пуске российского спутника "Кондор-ФКА"
Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" был запущен с космодрома Восточный на месяц раньше плана, сообщило НПО машиностроения, где был изготовлен "Кондор". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:03
2023-06-07T18:03
2023-06-07T19:07
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" был запущен с космодрома Восточный на месяц раньше плана, сообщило НПО машиностроения, где был изготовлен "Кондор"."Кондор-ФКА" №1 был запущен с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1а" в 0.15 мск 27 мая. Через 1 час 5 минут разгонный блок "Фрегат" доставил его на расчетную орбиту. В 2024 году планируется запуск второго такого аппарата, а к 2029-2030 годам – еще двух."Изначально перед предприятием была поставлена задача запустить спутник 27 июня 2023 года", – говорится в сообщении на сайте НПО машиностроения.Как уточнил главный конструктор по направлению предприятия Алексей Рабочий, когда спутник находился на этапе сборки, коллектив предприятия решил, что запустить аппарат в предлагаемые сроки возможно.Двадцать пятого марта "Кондор" самолетом доставили в аэропорт Благовещенска. Отмечается, что перед тем, как везти спутник на космодром, все 200 километров пути от столицы Амурской области до Восточного "буквально отсканировали", чтобы у водителя грузовика была самая подробная информация. Активные работы по подготовке к запуску начались на космодроме 27 марта.Запуск "Кондора-ФКА" стал первым в этом году стартом в космодрома Восточный.
https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html
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космос - риа наука, амурская область, нпо машиностроения, роскосмос, благовещенск, белоруссия
Космос - РИА Наука, Амурская область, НПО Машиностроения, Роскосмос, Благовещенск, Белоруссия
НПО машиностроения рассказала о пуске российского спутника "Кондор-ФКА"
Спутник "Кондор-ФКА" запустили на орбиту на месяц раньше плана
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости.
Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" был запущен с космодрома Восточный на месяц раньше плана, сообщило НПО машиностроения
, где был изготовлен "Кондор".
"Кондор-ФКА" №1 был запущен с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1а" в 0.15 мск 27 мая. Через 1 час 5 минут разгонный блок "Фрегат" доставил его на расчетную орбиту. В 2024 году планируется запуск второго такого аппарата, а к 2029-2030 годам – еще двух.
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"Изначально перед предприятием была поставлена задача запустить спутник 27 июня 2023 года", – говорится в сообщении на сайте НПО машиностроения.
Как уточнил главный конструктор по направлению предприятия Алексей Рабочий, когда спутник находился на этапе сборки, коллектив предприятия решил, что запустить аппарат в предлагаемые сроки возможно.
Двадцать пятого марта "Кондор" самолетом доставили в аэропорт Благовещенска. Отмечается, что перед тем, как везти спутник на космодром, все 200 километров пути от столицы Амурской области до Восточного "буквально отсканировали", чтобы у водителя грузовика была самая подробная информация. Активные работы по подготовке к запуску начались на космодроме 27 марта.
Запуск "Кондора-ФКА" стал первым в этом году стартом в космодрома Восточный.
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