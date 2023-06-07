https://ria.ru/20230607/spetsogperatsiya-1876831479.html

Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС

Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС

Тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, от 22 до 40... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:10

2023-06-07T23:10

2023-06-07T23:10

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

валентина матвиенко

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. Вода будет уходить с затопленных территорий не менее недели.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия.Теракт на аммиакопроводеУкраинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения.В ходе боев в районе Артёмовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России. Ситуация вокруг ЗАЭСРоссия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также сообщила, что Киев на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Возможность использования Запорожской атомной станции как территории для нанесения ударов по украинским боевикам никогда не рассматривалась и рассматриваться не будет, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции системами HIMARS и Storm Shadow.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html

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россия, херсонская область , украина, валентина матвиенко, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), совет федерации рф, росэнергоатом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зрк с-300, с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь", разрушение каховской гэс, в мире