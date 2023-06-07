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Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/spetsogperatsiya-1876831479.html
Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС
Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС
Тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, от 22 до 40... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:10
2023-06-07T23:10
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
валентина матвиенко
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. Вода будет уходить с затопленных территорий не менее недели.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия.Теракт на аммиакопроводеУкраинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения.В ходе боев в районе Артёмовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России. Ситуация вокруг ЗАЭСРоссия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также сообщила, что Киев на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Возможность использования Запорожской атомной станции как территории для нанесения ударов по украинским боевикам никогда не рассматривалась и рассматриваться не будет, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции системами HIMARS и Storm Shadow.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
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россия, херсонская область , украина, валентина матвиенко, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), совет федерации рф, росэнергоатом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зрк с-300, с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь", разрушение каховской гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Совет Федерации РФ, Росэнергоатом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЗРК С-300, С-400 «Триумф», Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Разрушение Каховской ГЭС, В мире
Спецоперация, 7 июня: последствия теракта на Каховской ГЭС и угрозы ЗАЭС

представитель МИД Захарова: Россия жестко ответит на любые атаки Украины на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тридцать пять населенных пунктов и территорий в трех округах подверглись затоплению из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, существует угроза заражения, заявил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев. Вода будет уходить с затопленных территорий не менее недели.
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия.

Теракт на аммиакопроводе

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
Украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения.
В ходе боев в районе Артёмовска войска Украины потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ, сообщило Минобороны России.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также сообщила, что Киев на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
Возможность использования Запорожской атомной станции как территории для нанесения ударов по украинским боевикам никогда не рассматривалась и рассматриваться не будет, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа не исключает возможность удара украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции системами HIMARS и Storm Shadow.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаВалентина МатвиенкоВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Совет Федерации РФРосэнергоатомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЗРК С-300С-400 «Триумф»Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Разрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
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