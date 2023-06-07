https://ria.ru/20230607/sotsseti-1876805908.html
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 07.06.2023
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter
Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:50
2023-06-07T19:50
2023-06-07T21:37
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киев
фбр
в мире
украина
сша
маргарита симоньян
геннадий зюганов
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и телеканал RT, сообщил на платформе Substack журналист Аарон Мэйт со ссылкой на утечку внутренней переписки."В продолжение нашего разговора я присовокупляю список аккаунтов, которые получил на протяжении последних нескольких недель от Службы безопасности Украины. Эти аккаунты подозреваются СБУ в распространении страхов и дезинформации. Для вашего изучения и рассмотрения", — гласит одно из писем.Список лиц, которых украинские власти обвиняли в распространении "дезинформации", получал от СБУ спецагент ФБР Александр Кобзанец, прикомандированный к посольству США в Киеве, а тот пересылал их руководству Twitter.В этом перечне фигурируют:Кроме того, в нем указан украинский блогер Анатолий Шарий.Из 163 аккаунтов, внесенных в список, социальная сеть приостановила работу 34, говорится в публикации.
https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html
https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, фбр, в мире, украина, сша, маргарита симоньян, геннадий зюганов, служба безопасности украины, владимир соловьев (телеведущий), twitter
Россия, Киев, ФБР, В мире, Украина, США, Маргарита Симоньян, Геннадий Зюганов, Служба безопасности Украины, Владимир Соловьев (телеведущий), Twitter
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter
Журналист Аарон Мэйт: ФБР помогало Киеву цензурировать посты российских СМИ в Twitter