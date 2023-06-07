https://ria.ru/20230607/sotsseti-1876805908.html

СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter

СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 07.06.2023

СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter

Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:50

2023-06-07T19:50

2023-06-07T21:37

россия

киев

фбр

в мире

украина

сша

маргарита симоньян

геннадий зюганов

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и телеканал RT, сообщил на платформе Substack журналист Аарон Мэйт со ссылкой на утечку внутренней переписки."В продолжение нашего разговора я присовокупляю список аккаунтов, которые получил на протяжении последних нескольких недель от Службы безопасности Украины. Эти аккаунты подозреваются СБУ в распространении страхов и дезинформации. Для вашего изучения и рассмотрения", — гласит одно из писем.Список лиц, которых украинские власти обвиняли в распространении "дезинформации", получал от СБУ спецагент ФБР Александр Кобзанец, прикомандированный к посольству США в Киеве, а тот пересылал их руководству Twitter.В этом перечне фигурируют:Кроме того, в нем указан украинский блогер Анатолий Шарий.Из 163 аккаунтов, внесенных в список, социальная сеть приостановила работу 34, говорится в публикации.

https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html

https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html

россия

киев

украина

сша

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россия, киев, фбр, в мире, украина, сша, маргарита симоньян, геннадий зюганов, служба безопасности украины, владимир соловьев (телеведущий), twitter