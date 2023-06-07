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СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 07.06.2023
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19:50 07.06.2023 (обновлено: 21:37 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sotsseti-1876805908.html
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter - РИА Новости, 07.06.2023
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter
Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:50
2023-06-07T21:37
россия
киев
фбр
в мире
украина
сша
маргарита симоньян
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и телеканал RT, сообщил на платформе Substack журналист Аарон Мэйт со ссылкой на утечку внутренней переписки."В продолжение нашего разговора я присовокупляю список аккаунтов, которые получил на протяжении последних нескольких недель от Службы безопасности Украины. Эти аккаунты подозреваются СБУ в распространении страхов и дезинформации. Для вашего изучения и рассмотрения", — гласит одно из писем.Список лиц, которых украинские власти обвиняли в распространении "дезинформации", получал от СБУ спецагент ФБР Александр Кобзанец, прикомандированный к посольству США в Киеве, а тот пересылал их руководству Twitter.В этом перечне фигурируют:Кроме того, в нем указан украинский блогер Анатолий Шарий.Из 163 аккаунтов, внесенных в список, социальная сеть приостановила работу 34, говорится в публикации.
https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html
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россия, киев, фбр, в мире, украина, сша, маргарита симоньян, геннадий зюганов, служба безопасности украины, владимир соловьев (телеведущий), twitter
Россия, Киев, ФБР, В мире, Украина, США, Маргарита Симоньян, Геннадий Зюганов, Служба безопасности Украины, Владимир Соловьев (телеведущий), Twitter
СМИ: ФБР по просьбе Киева цензурировало посты РИА Новости в Twitter

Журналист Аарон Мэйт: ФБР помогало Киеву цензурировать посты российских СМИ в Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований помогало СБУ цензурировать публикации в Twitter российских политиков, общественных деятелей и СМИ, включая РИА Новости и телеканал RT, сообщил на платформе Substack журналист Аарон Мэйт со ссылкой на утечку внутренней переписки.
"В продолжение нашего разговора я присовокупляю список аккаунтов, которые получил на протяжении последних нескольких недель от Службы безопасности Украины. Эти аккаунты подозреваются СБУ в распространении страхов и дезинформации. Для вашего изучения и рассмотрения", — гласит одно из писем.
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Список лиц, которых украинские власти обвиняли в распространении "дезинформации", получал от СБУ спецагент ФБР Александр Кобзанец, прикомандированный к посольству США в Киеве, а тот пересылал их руководству Twitter.
В этом перечне фигурируют:
  • РИА Новости;
  • главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян;
  • телеканалы РЕН ТВ и Первый канал;
  • журналист Владимир Соловьев;
  • лидер КПРФ Геннадий Зюганов;
  • писатель и политик Захар Прилепин;
  • военный эксперт Игорь Коротченко;
  • певец Олег Газманов;
  • бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Кроме того, в нем указан украинский блогер Анатолий Шарий.
Из 163 аккаунтов, внесенных в список, социальная сеть приостановила работу 34, говорится в публикации.
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