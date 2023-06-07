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Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС
Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС
Глава МИД России Сергей Лавров 13 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организация Черноморского экономического сотрудничества... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:42
2023-06-07T14:42
2023-06-07T14:42
россия
азербайджан
албания
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 13 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в онлайн-формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тринадцатого июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 46-м заседании совета министров иностранных дел ОЧЭС, оно состоится в онлайн-формате под председательством Сербии", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, в ходе мероприятия ожидается дискуссия по широкому кругу вопросов на повестке дня ОЧЭС, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики. "Важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества должна стать новая региональная экономическая стратегия, совместная работа над проектом соответствующего документа уже ведется, и ожидается обстоятельный обмен мнениями по существу указанных вопросов ", - добавила официальный представитель МИД РФ. ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя
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россия, азербайджан, албания, сергей лавров, мария захарова
Россия, Азербайджан, Албания, Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС
Захарова: Лавров примет участие в 46-м заседании СМИД ОЧЭС в онлайн-формате 13 июня