https://ria.ru/20230607/shoygu-1876685487.html
Шойгу призвал "Алмаз-Антей" быстрее вводить новые мощности
Шойгу призвал "Алмаз-Антей" быстрее вводить новые мощности - РИА Новости, 07.06.2023
Шойгу призвал "Алмаз-Антей" быстрее вводить новые мощности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна "Алмаз-Антей", заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:04
2023-06-07T13:04
2023-06-07T13:24
безопасность
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93be6865af97a39c63018ce7a84aa89d.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна "Алмаз-Антей", заявили в Минобороны РФ. "Сергей Шойгу указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счёт синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам", - говорится в сообщении. "Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж, и тут же идёт наладка следующего", - приводит слова Шойгу военное ведомство. По информации министерства, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Шойгу, что в этом году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа "по всей номенклатуре выпускаемой продукции". По словам топ-менеджера, предприятие сдает продукцию с опережением графика.
https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43b44bb6840d2b4e17766f8848dea05f.jpg
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ
2023-06-07T13:04
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу призвал "Алмаз-Антей" быстрее вводить новые мощности
Министр обороны Шойгу призвал концерн "Алмаз-Антей" сокращать сроки ввода новых мощностей
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна "Алмаз-Антей", заявили в Минобороны РФ.
"Сергей Шойгу указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счёт синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам", - говорится в сообщении.
"Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж, и тут же идёт наладка следующего", - приводит слова Шойгу военное ведомство.
По информации министерства, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Шойгу, что в этом году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа "по всей номенклатуре выпускаемой продукции". По словам топ-менеджера, предприятие сдает продукцию с опережением графика.
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО