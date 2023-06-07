https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО - РИА Новости, 07.06.2023

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:47

2023-06-07T12:47

2023-06-07T13:40

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

зрк с-300

с-400 «триумф»

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

ян новиков

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — говорится в публикации.Министр обороны поручил быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна. Генеральный директор предприятия рассказал о планах расширить производство в два раза."Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. <...> Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж (оборудования. — Прим. ред.), и тут же идет наладка следующего", — заявил глава Минобороны.Шойгу добавил, что продукция корпорации востребованна и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Военное ведомство отметило эффективность таких комплексов, как С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".Глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков подчеркнул, что в этом году предприятие существенно увеличило производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.

https://ria.ru/20230518/shoygu-1872582296.html

https://ria.ru/20230606/aviatsiya-1876518252.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ 2023-06-07T12:47 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, концерн пво "алмаз-антей", зрк с-300, с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь", сергей шойгу, ян новиков