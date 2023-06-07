https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО - РИА Новости, 07.06.2023
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:47
2023-06-07T12:47
2023-06-07T13:40
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
зрк с-300
с-400 «триумф»
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
ян новиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — говорится в публикации.Министр обороны поручил быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна. Генеральный директор предприятия рассказал о планах расширить производство в два раза."Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. <...> Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж (оборудования. — Прим. ред.), и тут же идет наладка следующего", — заявил глава Минобороны.Шойгу добавил, что продукция корпорации востребованна и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Военное ведомство отметило эффективность таких комплексов, как С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".Глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков подчеркнул, что в этом году предприятие существенно увеличило производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.
https://ria.ru/20230518/shoygu-1872582296.html
https://ria.ru/20230606/aviatsiya-1876518252.html
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея". Кадры МО РФ
2023-06-07T12:47
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PT1M06S
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", зрк с-300, с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь", сергей шойгу, ян новиков
Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ЗРК С-300, С-400 «Триумф», Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Ян Новиков
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО
Шойгу проинспектировал цеха по производству зенитных ракет на предприятии "Алмаз-Антей"