https://ria.ru/20230607/sdelka-1876752535.html

Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке

Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке - РИА Новости, 07.06.2023

Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду заявил о важности продолжения консультаций с ООН РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:20

2023-06-07T16:20

2023-06-07T16:20

россия

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

сергей вершинин

swift

россельхозбанк

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АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки", сообщила канцелярия турецкого лидера. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий. "Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия "зернового соглашения", президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Президент Эрдоган также заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230607/peregovory-1876654711.html

https://ria.ru/20230605/inspektsiya-1876230309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей вершинин, swift, россельхозбанк, оон, в мире