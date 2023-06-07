Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/sdelka-1876752535.html
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке - РИА Новости, 07.06.2023
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду заявил о важности продолжения консультаций с ООН РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:20
2023-06-07T16:20
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
сергей вершинин
swift
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки", сообщила канцелярия турецкого лидера. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий. "Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия "зернового соглашения", президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Президент Эрдоган также заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230607/peregovory-1876654711.html
https://ria.ru/20230605/inspektsiya-1876230309.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей вершинин, swift, россельхозбанк, оон, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сергей Вершинин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, В мире
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по зерновой сделке

Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога с ООН в рамках зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки", сообщила канцелярия турецкого лидера.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Вчера, 11:01
"Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия "зернового соглашения", президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Президент Эрдоган также заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Инспекции судов по зерновой сделке возобновлены
5 июня, 14:04
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСергей ВершининSWIFTРоссельхозбанкООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала