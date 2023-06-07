https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876700131.html
Куба осудила антироссийские санкции США
Куба осудила антироссийские санкции США - РИА Новости, 07.06.2023
Куба осудила антироссийские санкции США
Куба, против которой США применяют санкции, осуждает американские рестрикции в отношении РФ, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус на встрече с... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:04
2023-06-07T14:04
2023-06-07T14:30
куба
россия
сша
михаил мишустин
гавана
жозеп боррель
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Куба, против которой США применяют санкции, осуждает американские рестрикции в отношении РФ, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным."Я думаю, что сегодня, когда наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений", - сказал премьер Кубы.Он отметил, что со стороны США по-прежнему применяются санкции против Гаваны, напомнив, что против Кубы было принято 243 санкции. "А сейчас мы видим, сколько санкций предпринимает Запад против России. Я хочу заявить, что наше правительство полностью осуждает эти несправедливые санкции против России", - сказал Мануэль Марреро Крус.Кроме того, он подчеркнул, что Куба осуждает и шаги Запада, который предпринимает попытки изолировать Россию от участия в различных международных форумах. "Это не что иное, как русофобия, главная цель - дискредитировать все, что связано с Россией. Поэтому каждый раз, когда мы встречаем делегацию, мы подтверждаем нашу позицию в этом плане. Вот недавно был Жозеп Боррель - глава внешних отношений Евросоюза, и первое, что он сделал, когда прибыл на Кубу, - он пошел в посольство США и постоянно в своей речи упоминал Россию и обвинял в том, что мы продаем как будто нашу страну России", - сказал он.Также он подчеркнул, что после предпринимательского форума в Гаване в США началась информационная кампания по обвинению Кубы. "И мы пониманием, что укрепление отношений между двумя нашими странами - это правильный путь", - сказал премьер Кубы.Он отметил, что Гавана и Москва двигаются по пути дальнейшего укрепления экономических и коммерческих отношений до уровня, на котором сегодня находятся политические отношения между странами. "Надо сказать, что мы очень довольны результатами работы, проведенной последней межправкомиссией, которая проводилась в Гаване. В ходе форума предпринимателей и в ходе комиссии были подписаны более 30 контрактов, и в ходе нынешнего визита тоже будет подписано очень важное соглашение", - сказал Марреро Крус.Гавану и Москву, отметил он, связывают исторические связи, которые никогда не прерывались. "Наш народ испытывает глубочайшее уважение к вашему народу", - сказал премьер-министр Кубы.Он поблагодарил за то, что Кубе предоставлена возможность стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, в котором Гавана видит большие возможности
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html
https://ria.ru/20230606/kuba-1876476294.html
https://ria.ru/20230530/kuba-1875098209.html
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куба, россия, сша, михаил мишустин, гавана, жозеп боррель, евразийский экономический союз
Куба, Россия, США, Михаил Мишустин, Гавана, Жозеп Боррель, Евразийский экономический союз
Куба осудила антироссийские санкции США
Премьер Кубы Крус призвал укреплять отношения с Москвой и осудил антироссийские санкции