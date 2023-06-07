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Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 07.06.2023
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17:27 07.06.2023 (обновлено: 17:49 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sammit-1876776131.html
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 07.06.2023
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:27
2023-06-07T17:49
в мире
россия
юар
африка
владимир путин
брикс
сирил рамафоса
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. "Затрагивался также ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - говорится в сообщении. Кроме того, лидеры выразили настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках.
https://ria.ru/20230531/sammit-1875367156.html
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в мире, россия, юар, африка, владимир путин, брикс, сирил рамафоса
В мире, Россия, ЮАР, Африка, Владимир Путин, БРИКС, Сирил Рамафоса
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка

Путин и Рамафоса по телефону обсудили подготовку к саммитам Россия — Африка и БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивался также ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры выразили настрой на продолжение тесной координации работы России и ЮАР на международных площадках.
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В миреРоссияЮАРАфрикаВладимир ПутинБРИКССирил Рамафоса
 
 
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