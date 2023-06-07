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В новых регионах России очистят русла пяти рек
В новых регионах России очистят русла пяти рек - РИА Новости, 07.06.2023
В новых регионах России очистят русла пяти рек
Русла пяти рек общей протяженностью 47 километров очистят в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в среду на РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
2023-06-07T17:05
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донецкая народная республика
виктория абрамченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Русла пяти рек общей протяженностью 47 километров очистят в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в среду на правительственном часе. "В части оздоровления водных объектов предусмотрели финансирование в объеме 390 миллионов рублей. Благодаря этому будет проведено предпаводковое и послепаводковое обследование водных объектов, а также в целях повышения водности будет выполнена расчистка русел рек общей протяженностью 47 километров", - сказала Абрамченко на правительственном часе в Совете Федерации. По ее словам, расчистка запланирована на реках Кальмиус в ДНР, Ольховая и Лугань в ЛНР, Каланчак в Херсонской области и Молочная в Запорожской области.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, виктория абрамченко, совет федерации рф, херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Виктория Абрамченко, Совет Федерации РФ, Херсонская область , Запорожская область
В новых регионах России очистят русла пяти рек
Абрамченко: русла пяти рек протяженностью до 50 километров очистят в новых регионах России