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Захарова заявила о предсказуемости реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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08:48 07.06.2023 (обновлено: 08:49 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/reaktsiya-1876624129.html
Захарова заявила о предсказуемости реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС
Захарова заявила о предсказуемости реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Захарова заявила о предсказуемости реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС
Реакция стран коллективного Запада на происшествие на Каховской ГЭС полностью предсказуема, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:48
2023-06-07T08:49
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
разрушение каховской гэс
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Реакция стран коллективного Запада на происшествие на Каховской ГЭС полностью предсказуема, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения", - сказала она. Захарова отметила, что информационная кампания по обвинению Москвы в теракте на Каховской ГЭС стала частью информационной войны Запада против России, целью которой является увеличение финансирования Киева. "Во-вторых, это часть информационной-психологической войны. Бесконечное увязывание всего, что происходит внутри их стран, вовне, по периметру с нашей страной для поддержания у собственного населения, в западных странах, истерического отношения к ситуации вокруг России, к России в целом. Необходимо им выделять огромные суммы денег, необходимо объяснять населению, зачем эти суммы выделяются", - сказала она. Захарова подчеркнула, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать частью международного расследования. Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html
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россия, мария захарова, разрушение каховской гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
Захарова заявила о предсказуемости реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС

Захарова заявила, что реакция Запада на ситуацию вокруг Каховской ГЭС предсказуема

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Реакция стран коллективного Запада на происшествие на Каховской ГЭС полностью предсказуема, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения", - сказала она.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Захарова отметила, что информационная кампания по обвинению Москвы в теракте на Каховской ГЭС стала частью информационной войны Запада против России, целью которой является увеличение финансирования Киева.
«
"Во-вторых, это часть информационной-психологической войны. Бесконечное увязывание всего, что происходит внутри их стран, вовне, по периметру с нашей страной для поддержания у собственного населения, в западных странах, истерического отношения к ситуации вокруг России, к России в целом. Необходимо им выделять огромные суммы денег, необходимо объяснять населению, зачем эти суммы выделяются", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать частью международного расследования.
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Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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