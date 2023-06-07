https://ria.ru/20230607/razrusheniya-1876796537.html

МВФ сделал заявление после разрушения плотины Каховской ГЭС

МВФ сделал заявление после разрушения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МВФ сделал заявление после разрушения плотины Каховской ГЭС

Эксперты Международного Валютного Фонда (МВФ) очень обеспокоены экономическими, социальными и экологическими последствиями разрушения Каховской ГЭС, пока не... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:51

2023-06-07T18:51

2023-06-07T18:51

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новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Эксперты Международного Валютного Фонда (МВФ) очень обеспокоены экономическими, социальными и экологическими последствиями разрушения Каховской ГЭС, пока не могут дать им реальную оценку, но следят за ситуацией, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости. "Мы очень обеспокоены социальными, экономическими и экологическими последствиями разрушения плотины Новая Каховка", - говорится в полученном агентством заявлении. "Сейчас слишком рано судить об объеме экономического ущерба, мы пристально следим за ситуацией", - говорится в заявлении организации. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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