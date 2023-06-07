https://ria.ru/20230607/putin-1876771084.html
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию на Украине
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:10
2023-06-07T17:10
2023-06-07T17:17
специальная военная операция на украине
юар
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза обсудили вопросы, связанные с африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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юар, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, ЮАР, Россия, Владимир Путин
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию на Украине
Путин и президент ЮАР Рамафоза обсудили вопросы по урегулированию украинского конфликта