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СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды
СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды - РИА Новости, 07.06.2023
СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского следкома доложить о расследовании дела по факту отключения газа в жилом доме в Туймазах,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:55
2023-06-07T08:55
2023-06-07T08:55
происшествия
республика башкортостан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 7 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского следкома доложить о расследовании дела по факту отключения газа в жилом доме в Туймазах, где проживают инвалиды, сообщает СК РФ на сайте. "В СМИ сообщается, что жители социального жилья в городе Туймазы в Башкирии остались без газа, им предлагают провести капремонт на 50 миллионов рублей. В связи с нарушением их прав граждане обращаются к главе Следственного комитета. Ранее сообщалось, что в доме с износом более 70% проживают многодетные семьи, дети-инвалиды. Местная администрация не принимает необходимых мер к признанию строения аварийным и последующему расселению жильцов", - говорится в релизе. Башкирские следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). "Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу и мерах, принятых для восстановления прав", - добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20230324/delo-1860326833.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Башкортостан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды
Бастрыкин поручил проверить данные о доме в Туймазах, где жильцам-инвалидам отключили газ