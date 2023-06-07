https://ria.ru/20230607/proverka-1876624736.html

СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды

СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды - РИА Новости, 07.06.2023

СК проверит, почему в Башкирии отключили газ в доме, где проживают инвалиды

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского следкома доложить о расследовании дела по факту отключения газа в жилом доме в Туймазах,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:55

2023-06-07T08:55

2023-06-07T08:55

происшествия

республика башкортостан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 7 июн - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского следкома доложить о расследовании дела по факту отключения газа в жилом доме в Туймазах, где проживают инвалиды, сообщает СК РФ на сайте. "В СМИ сообщается, что жители социального жилья в городе Туймазы в Башкирии остались без газа, им предлагают провести капремонт на 50 миллионов рублей. В связи с нарушением их прав граждане обращаются к главе Следственного комитета. Ранее сообщалось, что в доме с износом более 70% проживают многодетные семьи, дети-инвалиды. Местная администрация не принимает необходимых мер к признанию строения аварийным и последующему расселению жильцов", - говорится в релизе. Башкирские следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). "Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу и мерах, принятых для восстановления прав", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20230324/delo-1860326833.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)