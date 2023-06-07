https://ria.ru/20230607/protest-1876630117.html
Южная Корея выразила протест России и Китаю
Южная Корея выразила протест России и Китаю - РИА Новости, 07.06.2023
Южная Корея выразила протест России и Китаю
Южнокорейская сторона выразила протест военным атташе РФ и КНР в связи с заходом китайских и российских самолетов в зону опознавания противовоздушной обороны... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:25
2023-06-07T09:25
2023-06-07T09:25
в мире
россия
южная корея
китай
андрей куликов
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СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южнокорейская сторона выразила протест военным атташе РФ и КНР в связи с заходом китайских и российских самолетов в зону опознавания противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи во вторник без предварительного предупреждения и попросила не повторять таких действий, сообщило министерство обороны Республики Корея. Ранее сообщалось, что во вторник восемь военных самолетов РФ и КНР временно зашли в зону KADIZ без предупреждения, не нарушив при этом воздушного пространства страны, южнокорейские военные в ответ подняли в воздух собственные истребители и приняли меры для предотвращения "внезапных ситуаций". В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Сообщается, что директор департамента минобороны по международной политике Ли Сын Бом выразил "серьезный протест" военному атташе РФ в Южной Корее Дмитрию Железникову и военному атташе КНР Ван Цзинго касательно захода самолетов в зону KADIZ и потребовал "предотвратить повторение" таких инцидентов в будущем. "Министерство обороны выразило сожаление обеим странам в связи с тем, что китайские и российские военные самолеты вошли в нашу опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления и пролетели над… районами вблизи нашего воздушного пространства. Кроме того, поскольку такие действия могут стать фактором, создающим напряженность в регионе, мы настоятельно просим принять соответствующие меры для предотвращения их повторения", - говорится в заявлении минобороны. Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. При этом южнокорейские военные в прошлом публично уточняли, что РФ этим не нарушает каких-то официальных норм, так как границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи. В то же время Сеул обращает внимание, что самолеты РФ залетают в зону без предупреждения, тогда как в других странах об этом принято уведомлять заранее. Объединенный комитет начальников штабов Южной Корее ранее пояснял, что, когда российские самолеты залетают в зону KADIZ над Японским морем, об этом даже не сообщается публично. Заявления военные делают в случае залета самолетов в зону над Желтым морем и Восточно-Китайским морем или, когда РФ проводит совместные полеты с Китаем. Сама Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейской стороне. Обсуждения меморандума о взаимопонимании по созданию горячей линии для обмена полетной информацией начались еще с 2002 года, а консультации завершились в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года стороны договорились о создании линии между своими ВВС. Меморандум о взаимопонимании, подразумевающий создание военной горячей линии между странами был подписан в ноябре 2021 года, но, как сообщил РИА Новости в феврале посол РФ в Сеуле Андрей Кулик, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию линии, хотя с российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.
https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html
https://ria.ru/20230521/pomosch-1873279209.html
https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, южная корея, китай, андрей куликов
В мире, Россия, Южная Корея, Китай, Андрей Куликов
Южная Корея выразила протест России и Китаю
Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за захода самолетов в зону ПВО
СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южнокорейская сторона выразила протест военным атташе РФ и КНР в связи с заходом китайских и российских самолетов в зону опознавания противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи во вторник без предварительного предупреждения и попросила не повторять таких действий, сообщило министерство обороны Республики Корея.
Ранее сообщалось, что во вторник восемь военных самолетов РФ и КНР временно зашли в зону KADIZ без предупреждения, не нарушив при этом воздушного пространства страны, южнокорейские военные в ответ подняли в воздух собственные истребители и приняли меры для предотвращения "внезапных ситуаций".
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В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Сообщается, что директор департамента минобороны по международной политике Ли Сын Бом выразил "серьезный протест" военному атташе РФ в Южной Корее Дмитрию Железникову и военному атташе КНР Ван Цзинго касательно захода самолетов в зону KADIZ и потребовал "предотвратить повторение" таких инцидентов в будущем.
"Министерство обороны выразило сожаление обеим странам в связи с тем, что китайские и российские военные самолеты вошли в нашу опознавательную зону ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления и пролетели над… районами вблизи нашего воздушного пространства. Кроме того, поскольку такие действия могут стать фактором, создающим напряженность в регионе, мы настоятельно просим принять соответствующие меры для предотвращения их повторения", - говорится в заявлении минобороны.
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Южная Корея периодически сообщает о заходе российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО (KADIZ) без предварительного уведомления. При этом южнокорейские военные в прошлом публично уточняли, что РФ этим не нарушает каких-то официальных норм, так как границы зоны не являются границами воздушного пространства Южной Кореи. В то же время Сеул
обращает внимание, что самолеты РФ залетают в зону без предупреждения, тогда как в других странах об этом принято уведомлять заранее.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Корее ранее пояснял, что, когда российские самолеты залетают в зону KADIZ над Японским морем
, об этом даже не сообщается публично. Заявления военные делают в случае залета самолетов в зону над Желтым морем
и Восточно-Китайским морем
или, когда РФ проводит совместные полеты с Китаем.
Сама Россия не признает зону KADIZ, в одностороннем порядке установленную Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейской стороне. Обсуждения меморандума о взаимопонимании по созданию горячей линии для обмена полетной информацией начались еще с 2002 года, а консультации завершились в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года стороны договорились о создании линии между своими ВВС.
Меморандум о взаимопонимании, подразумевающий создание военной горячей линии между странами был подписан в ноябре 2021 года, но, как сообщил РИА Новости в феврале посол РФ в Сеуле Андрей Кулик
, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию линии, хотя с российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.
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