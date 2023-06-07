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В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 07.06.2023 (обновлено: 09:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/propazha-1876620359.html
В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек
В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек - РИА Новости, 07.06.2023
В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек
Власти Новой Каховки после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС устанавливают местонахождение семи человек, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:00
2023-06-07T09:09
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн — РИА Новости. Власти Новой Каховки после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС устанавливают местонахождение семи человек, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.&quot;Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать, — острова. Пастухи там были &lt;...&gt; Около семи человек, о которых мы знаем точно&quot;, — сказал мэр.Несмотря на то что уровень воды за ночь понизился на 350 миллиметров, он остается значительным.Члены оперативного штаба на лодках патрулируют подтопленные территории, продолжая поиски пострадавших, заключил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения из трех округов.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.
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новая каховка, происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир леонтьев (новая каховка)
Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек

Мэр Новой Каховки Леонтьев: семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн — РИА Новости. Власти Новой Каховки после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС устанавливают местонахождение семи человек, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
«

"Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать, — острова. Пастухи там были <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно", — сказал мэр.

"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
Несмотря на то что уровень воды за ночь понизился на 350 миллиметров, он остается значительным.
Члены оперативного штаба на лодках патрулируют подтопленные территории, продолжая поиски пострадавших, заключил Леонтьев.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения из трех округов.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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