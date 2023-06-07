https://ria.ru/20230607/propazha-1876620359.html

В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек

В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек - РИА Новости, 07.06.2023

В Новой Каховке пропали без вести, по предварительным данным, семь человек

Власти Новой Каховки после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС устанавливают местонахождение семи человек, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T09:09

новая каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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владимир леонтьев (новая каховка)

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн — РИА Новости. Власти Новой Каховки после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС устанавливают местонахождение семи человек, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев."Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать, — острова. Пастухи там были <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно", — сказал мэр.Несмотря на то что уровень воды за ночь понизился на 350 миллиметров, он остается значительным.Члены оперативного штаба на лодках патрулируют подтопленные территории, продолжая поиски пострадавших, заключил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения из трех округов.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

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