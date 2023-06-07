https://ria.ru/20230607/proizvodstvo-1876685067.html

На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство

На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство - РИА Новости, 07.06.2023

На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство

Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:02

2023-06-07T13:02

2023-06-07T13:02

россия

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ по итогам проверки министром обороны Сергеем Шойгу выполнения госооборонзаказа на одном из предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей".По данным ведомства, Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз Антей". В частности, глава российского оборонного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО."Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника. Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Одно из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей", выпускающее, в частности, зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности, что позволит в два раза поднять возможности предприятия, сообщили во вторник в Минобороны России. "Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны", - сообщили в ведомстве. По словам руководителя предприятия, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия".

https://ria.ru/20230606/nagrady-1876531636.html

https://ria.ru/20230607/shoygu-1876681954.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", безопасность