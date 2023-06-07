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На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство - РИА Новости, 07.06.2023
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13:02 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/proizvodstvo-1876685067.html
На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство
На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство - РИА Новости, 07.06.2023
На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство
Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:02
2023-06-07T13:02
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ по итогам проверки министром обороны Сергеем Шойгу выполнения госооборонзаказа на одном из предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей".По данным ведомства, Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз Антей". В частности, глава российского оборонного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО."Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника. Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.Одно из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей", выпускающее, в частности, зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности, что позволит в два раза поднять возможности предприятия, сообщили во вторник в Минобороны России. "Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны", - сообщили в ведомстве. По словам руководителя предприятия, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия".
https://ria.ru/20230606/nagrady-1876531636.html
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россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность
На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство

Предприятие "Алмаз Антея" по выпуску зенитных ракет расширит производство в два раза

© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны Абакан 98Р6Е - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" 98Р6Е. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ по итогам проверки министром обороны Сергеем Шойгу выполнения госооборонзаказа на одном из предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
По данным ведомства, Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз Антей". В частности, глава российского оборонного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин наградил работников главного ядерно-оружейного предприятия России
6 июня, 17:19
"Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника. Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Одно из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей", выпускающее, в частности, зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности, что позволит в два раза поднять возможности предприятия, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны", - сообщили в ведомстве.
По словам руководителя предприятия, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия".
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Алмаз-Антея. Кадры МО РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО
Вчера, 12:47
 
РоссияСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
 
 
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