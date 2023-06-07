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МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/pravo-1876669424.html
МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС
МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС
Китай на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать нормы гуманитарного права, а также обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, заявил на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:11
2023-06-07T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
китай
мид кнр
разрушение каховской гэс
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать нормы гуманитарного права, а также обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выражаем серьезную озабоченность в связи с повреждением дамбы Каховской ГЭС, в также обеспокоенность вызванными этим гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - заявил дипломат.Он отметил, что "КНР призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и объектов гражданского назначения"."Позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, в нынешней ситуации мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию украинского кризиса и совместно способствовать разрядке ситуации", - добавил он.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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в мире, китай, мид кнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, МИД КНР, Разрушение Каховской ГЭС
МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС

Представитель МИД Вэньбинь: Китай призвал соблюдать нормы права после ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать нормы гуманитарного права, а также обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выражаем серьезную озабоченность в связи с повреждением дамбы Каховской ГЭС, в также обеспокоенность вызванными этим гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - заявил дипломат.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Он отметил, что "КНР призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и объектов гражданского назначения".
«
"Позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, в нынешней ситуации мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию украинского кризиса и совместно способствовать разрядке ситуации", - добавил он.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайМИД КНРРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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