https://ria.ru/20230607/pravo-1876669424.html

МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС

МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

МИД КНР призвал соблюдать гуманитарное право на фоне подрыва Каховской ГЭС

Китай на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать нормы гуманитарного права, а также обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, заявил на... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:11

2023-06-07T12:11

2023-06-07T12:11

специальная военная операция на украине

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китай

мид кнр

разрушение каховской гэс

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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать нормы гуманитарного права, а также обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выражаем серьезную озабоченность в связи с повреждением дамбы Каховской ГЭС, в также обеспокоенность вызванными этим гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - заявил дипломат.Он отметил, что "КНР призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и объектов гражданского назначения"."Позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, в нынешней ситуации мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию украинского кризиса и совместно способствовать разрядке ситуации", - добавил он.Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, китай, мид кнр, разрушение каховской гэс