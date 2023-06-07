https://ria.ru/20230607/postavki-1876673554.html

СМИ: несколько стран блокируют оплату поставок электроники в Россию

СМИ: несколько стран блокируют оплату поставок электроники в Россию - РИА Новости, 07.06.2023

СМИ: несколько стран блокируют оплату поставок электроники в Россию

Банки Казахстана, Армении и Гонконга начали блокировать оплату электроники для ввоза в Россию из-за боязни санкций, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:25

2023-06-07T12:25

2023-06-07T13:43

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Банки Казахстана, Армении и Гонконга начали блокировать оплату электроники для ввоза в Россию из-за боязни санкций, пишет "Коммерсантъ"."Казахские, армянские и гонконгские банки все чаще блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и многое другое. Это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с Россией", — пояснило издание.Кроме того, сообщается в материале, оплату блокируют и для поставок телекоммуникационного оборудования последнего поколения.Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян говорил, что Армения стремится не попасть под санкции, а после начала спецоперации несколько армянских производителей электроники уже стали объектами ограничений Запада.Генеральный директор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло добавил, что сейчас невозможно наладить прямые поставки компонентов и запчастей, при этом ввоз продукции через посредников становится все сложнее.В связи с санкциями поставщики электроники и техники уже применяют новые маршруты поставок, прокладывая их через Китай, Киргизию и ОАЭ. Тем не менее существует опасение, что ужесточение контроля экспорта дружественными странами может привести к скорому дефициту продукции в России, заключил "Коммерсантъ".

https://ria.ru/20230530/gaz-1875080158.html

https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876657454.html

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экономика, технологии, армения, россия, казахстан, в мире