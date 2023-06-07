https://ria.ru/20230607/postavki-1876657270.html

Совфед ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа

Совфед ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа - РИА Новости, 07.06.2023

Совфед ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа

Совфед в среду ратифицировал соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:12

2023-06-07T11:12

2023-06-07T11:12

россия

китай

экономика

дальнереченск

анастасия бондаренко

михаил мишустин

совет федерации рф

газпром

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совфед в среду ратифицировал соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Документ был подписан 31 января 2023 года, соглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Соглашение определяет основные условия по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры и поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту, включая трансграничный участок газопровода, сообщила ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. По ее словам, по соглашению определены три уполномоченные организации: с российской стороны - это ПАО "Газпром", и с китайской стороны - это Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания. Кроме того, соглашением предусматриваются и регламентируются порядок пропуска через границу персонала и техники без оформления виз, порядок осуществления таможенных операций при перемещении транспортных и технических средств, установка временного грузопассажирского двустороннего пункта пропуска, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин и таможенных сборов. Отдельно в соглашении отмечена приоритетность расчетов в рублях и юанях, сказала Бондаренко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

https://ria.ru/20230607/kitay-1876634690.html

https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html

https://ria.ru/20230606/more-1876353410.html

россия

китай

дальнереченск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, экономика, дальнереченск, анастасия бондаренко, михаил мишустин, совет федерации рф, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири — 2