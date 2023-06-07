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Амурским военным в зоне СВО передали автомобили и квадрокоптеры - РИА Новости, 07.06.2023
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06:53 07.06.2023 (обновлено: 08:57 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pomosch-1876617311.html
Амурским военным в зоне СВО передали автомобили и квадрокоптеры
Амурским военным в зоне СВО передали автомобили и квадрокоптеры - РИА Новости, 07.06.2023
Амурским военным в зоне СВО передали автомобили и квадрокоптеры
Технику и оснащение отправили амурским бойцам в зону спецоперации, в том числе три автомобиля высокой проходимости, беспилотники, штыковые лопаты и переносные... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:53
2023-06-07T08:57
надежные люди
безопасность
технологии
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Технику и оснащение отправили амурским бойцам в зону спецоперации, в том числе три автомобиля высокой проходимости, беспилотники, штыковые лопаты и переносные душевые, сообщает правительство Амурской области. "Амурским бойцам, участвующим в специальной военной операции, передали из Приамурья три автомобиля высокой проходимости, квадрокоптеры, штыковые лопаты и переносные душевые", - говорится в сообщении. В июне планируется также закупить радиостанции, систему акустической и вибрационной защиты и необходимые инструменты. Кроме того, в зону спецоперации отправят квадрокоптеры с тепловизорами и системами сброса, коллиматорные прицелы и приборы ночного видения. Отмечается, что снаряжение, амуницию и необходимое спецоборудование для амурских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, закупают по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. Оно приобретается за счет регионального бюджета и спонсорских средств. Всё необходимое закупается в соответствии с заявками и техническими характеристиками, которые предоставляет Минобороны РФ.
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безопасность, технологии, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Амурским военным в зоне СВО передали автомобили и квадрокоптеры

Правительство Амурской области передало военным автомобили и квадрокоптеры в зону СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКвадрокоптер во время обслуживания и подготовки к боевому использованию
Квадрокоптер во время обслуживания и подготовки к боевому использованию - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Квадрокоптер во время обслуживания и подготовки к боевому использованию. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Технику и оснащение отправили амурским бойцам в зону спецоперации, в том числе три автомобиля высокой проходимости, беспилотники, штыковые лопаты и переносные душевые, сообщает правительство Амурской области.
«
"Амурским бойцам, участвующим в специальной военной операции, передали из Приамурья три автомобиля высокой проходимости, квадрокоптеры, штыковые лопаты и переносные душевые", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Амурской областиШтыковые лопаты направленные амурским военным в зону спецоперации
Штыковые лопаты направленные амурским военным в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Штыковые лопаты направленные амурским военным в зону спецоперации
В июне планируется также закупить радиостанции, систему акустической и вибрационной защиты и необходимые инструменты. Кроме того, в зону спецоперации отправят квадрокоптеры с тепловизорами и системами сброса, коллиматорные прицелы и приборы ночного видения.
Отмечается, что снаряжение, амуницию и необходимое спецоборудование для амурских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, закупают по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. Оно приобретается за счет регионального бюджета и спонсорских средств. Всё необходимое закупается в соответствии с заявками и техническими характеристиками, которые предоставляет Минобороны РФ.
Бойцы СВО со снаряжением из Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 18:49
 
Надежные людиБезопасностьТехнологииАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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