https://ria.ru/20230607/podryv-1876613381.html

"Жизнь для них ничего не значит". На Украине пришли в шок из-за подрыва ГЭС

"Жизнь для них ничего не значит". На Украине пришли в шок из-за подрыва ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

"Жизнь для них ничего не значит". На Украине пришли в шок из-за подрыва ГЭС

Киев ударом по Каховской ГЭС спровоцировал катастрофу для всего региона, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:58

2023-06-07T03:58

2023-06-07T03:58

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киев ударом по Каховской ГЭС спровоцировал катастрофу для всего региона, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок."Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий. <...> Человеческие жизни ничего не значат для них", — заявил режиссер.Он также упомянул, что такие плотины "не просто так" защищаются Женевской конвенцией.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230607/karlson-1876611791.html

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в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, игорь лопатенок, twitter