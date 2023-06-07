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Власти Петербурга рассказали, когда начнут взимать курортный сбор
Власти Петербурга рассказали, когда начнут взимать курортный сбор - РИА Новости, 07.06.2023
Власти Петербурга рассказали, когда начнут взимать курортный сбор
Закон о курортном сборе вступит в силу с 1 октября, но уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, поскольку до этого будет действовать нулевая ставка,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:34
2023-06-07T13:34
2023-06-07T13:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Закон о курортном сборе вступит в силу с 1 октября, но уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, поскольку до этого будет действовать нулевая ставка, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании городского парламента в среду.За документ проголосовали 42 депутата, трое воздержались, один выступил против."Бюджетно-финансовым комитетом Законодательного собрания одобрено введение в Санкт-Петербурге курортного сбора... Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка", – написал Корабельников в своем Telegram-канале. Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, кроме дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость номера. Если гость откажется платить, отель должен будет в течение двух дней уведомить городские власти.Введение курортного сбора в Петербурге планируется в целях сохранения, восстановления и развития курортов, а также для создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Ранее в мае его коллега, вице-губернатор Борис Пиотровский сообщал, что городские власти решили в 2023 году не проводить эксперимент по введению курортного сбора. В марте со ссылкой на проект соответствующего городского закона сообщалось, что власти Санкт-Петербурга в экспериментальном формате планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток.
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Власти Петербурга рассказали, когда начнут взимать курортный сбор
Уплата курортного сбора в Петербурге начнется с 1 апреля 2024 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Закон о курортном сборе вступит в силу с 1 октября, но уплата самого сбора начнется с 1 апреля 2024 года, поскольку до этого будет действовать нулевая ставка, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении на заседании городского парламента в среду.
За документ проголосовали 42 депутата, трое воздержались, один выступил против.
"Бюджетно-финансовым комитетом Законодательного собрания одобрено введение в Санкт-Петербурге курортного сбора... Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2023 года, при этом до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка", – написал
Корабельников в своем Telegram-канале.
Турист должен будет при заселении заплатить за число дней фактического проживания в отеле, кроме дня заезда. Сумму не будут автоматически включать в стоимость номера. Если гость откажется платить, отель должен будет в течение двух дней уведомить городские власти.
Введение курортного сбора в Петербурге планируется в целях сохранения, восстановления и развития курортов, а также для создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Ранее в мае его коллега, вице-губернатор Борис Пиотровский
сообщал, что городские власти решили в 2023 году не проводить эксперимент по введению курортного сбора. В марте со ссылкой на проект соответствующего городского закона сообщалось, что власти Санкт-Петербурга в экспериментальном формате планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток.
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