https://ria.ru/20230607/peregovory-1876638802.html

Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник

Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023

Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник

РФ и ЮАР в среду проведут телефонные контакты, по итогам разговора прояснится ситуация с визитом африканских лидеров в Россию, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:01

2023-06-07T10:01

2023-06-07T10:06

россия

юар

в мире

сирил рамафоса

владимир путин

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ и ЮАР в среду проведут телефонные контакты, по итогам разговора прояснится ситуация с визитом африканских лидеров в Россию, заявил РИА Новости источник."Запланирован на сегодня телефонный разговор, и тогда ситуация прояснится", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявления ЮАР о подготовке визита африканских лидеров в Россию в июне для обсуждения мирной инициативы по Украине.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230606/vizit-1876477707.html

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юар

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юар, в мире, сирил рамафоса, владимир путин, владимир зеленский, украина