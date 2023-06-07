https://ria.ru/20230607/peregovory-1876638802.html
Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник
Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023
Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник
РФ и ЮАР в среду проведут телефонные контакты, по итогам разговора прояснится ситуация с визитом африканских лидеров в Россию, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:01
2023-06-07T10:01
2023-06-07T10:06
россия
юар
в мире
сирил рамафоса
владимир путин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ и ЮАР в среду проведут телефонные контакты, по итогам разговора прояснится ситуация с визитом африканских лидеров в Россию, заявил РИА Новости источник."Запланирован на сегодня телефонный разговор, и тогда ситуация прояснится", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявления ЮАР о подготовке визита африканских лидеров в Россию в июне для обсуждения мирной инициативы по Украине.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230606/vizit-1876477707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юар, в мире, сирил рамафоса, владимир путин, владимир зеленский, украина
Россия, ЮАР, В мире, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
Россия и ЮАР в среду проведут телефонные консультации, сообщил источник
Россия и ЮАР проведут телефонный разговор для выяснения ситуации с визитом лидеров Африки
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. РФ и ЮАР в среду проведут телефонные контакты, по итогам разговора прояснится ситуация с визитом африканских лидеров в Россию, заявил РИА Новости источник.
"Запланирован на сегодня телефонный разговор, и тогда ситуация прояснится", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявления ЮАР о подготовке визита африканских лидеров в Россию в июне для обсуждения мирной инициативы по Украине.
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину