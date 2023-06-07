https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876798958.html

Муфтий Гайнутдин назвал отношения между Россией и Турцией образцовыми

Муфтий Гайнутдин назвал отношения между Россией и Турцией образцовыми - РИА Новости, 07.06.2023

Муфтий Гайнутдин назвал отношения между Россией и Турцией образцовыми

Высокий уровень политических отношений России и Турции демонстрирует всему миру политическую мудрость лидеров двух стран, их стремление к обеспечению... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:02

2023-06-07T19:02

2023-06-07T19:02

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

равиль гайнутдин

владимир путин

московская соборная мечеть

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Высокий уровень политических отношений России и Турции демонстрирует всему миру политическую мудрость лидеров двух стран, их стремление к обеспечению стабильности и предотвращению глобальных угроз, эти отношения во многом образцовые, заявил в среду председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин во время встречи с послом в Турции Мехметом Самсаром. "Уровень современных прочных отношений между нашими странами является во многом образцовым, демонстрируя политическую мудрость лидеров, стремление к обеспечению стабильности, предотвращению глобальных угроз. Важной является и близость России и Турции в области защиты традиционных ценностей, диалога культур, прав верующих", - заявил Гайнутдин, слова которого передал РИА Новости принимавший участие во встрече руководитель международного департамента ДУМ РФ Ильдар Галеев. Гайнутдин попросил посла Турции передать поздравления российских мусульман президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его победой на президентских выборах. "Прошу передать господину Эрдогану, что его публичное проявление веры, трепетное отношение к Священному Корану, внимание к религиозной культуре снискали уважение мусульман по всему миру", - сказал муфтий. Глава ДУМ РФ также добавил, что участие Эрдогана вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в открытии московской Соборной мечети стало историческим событием для многомиллионной мусульманской уммы (общины) России. Муфтий пригласил президента Турции вновь посетить Московскую Соборную мечеть, добавив, что для россиян "большая честь видеть дорого друга Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве, для мусульман нашей страны он всегда желанный гость".

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html

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турция

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, равиль гайнутдин, владимир путин, московская соборная мечеть