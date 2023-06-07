Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876668653.html
В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией
В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией
Южная Корея планирует прикладывать усилия для поддержания "стабильных" отношений с Россией и продолжит дипломатическое общение по основным вопросам, в то же... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:08
2023-06-07T12:08
россия
южная корея
украина
юн сок ель
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_2947d70205e8c098b39d1097b438be8e.jpg
СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южная Корея планирует прикладывать усилия для поддержания "стабильных" отношений с Россией и продолжит дипломатическое общение по основным вопросам, в то же время помогая Киеву и поддерживая санкции в отношении РФ, говорится в опубликованной в среду "Стратегии национальной безопасности" администрации президента Юн Сок Еля. Документ из 144 страниц с подзаголовком "Ключевое глобальное государство ради свободы, мира и процветания" в восьми разделах описывает нацстратегию администрации президента Южной Кореи в области безопасности и международных отношений, в том числе создание сильной и технологически развитой армии, межкорейские отношения и ситуацию на Корейском полуострове, создание системы ответа на глобальные вызовы экономической безопасности и "упреждающее" реагирование на проблемы безопасности. Стратегия национальной безопасности также включает такие разделы, как "Защита либеральной демократии и вклад в глобальное процветание", "Осуществление дипломатического сотрудничества, основанного на свободе и солидарности". В документе авторы открыто осуждают РФ в действиях по Украине и обещают продолжать участвовать в международных санкциях против России, но в то же время заявляют, что будут поддерживать "стабильные" двусторонние отношения по основным вопросам. "... Правительство продолжит участвовать в усилиях по международному сотрудничеству, включая введение санкций в отношении России и предоставление гуманитарной помощи Украине. Правительство также приложит усилия для поддержания стабильных отношений с Россией. Мы продолжим дипломатическое общение по основным вопросам, требующим сотрудничества с Россией, одновременно работая над минимизацией ущерба нашей экономике и компаниям, работающим в России, вызванного санкциями", - говорится в документе. В нем отмечается, что Россия "использует энергетические ресурсы в качестве оружия", что повлияло на рост мировых цен на нефть. РФ не раз заявляла, что не использует энергоресурсы как оружие. Президент РФ Владимир Путин назвал такие обвинения ранее полной чушью и бредом. Южнокорейское правительство обещает "внимательно следить за ситуацией на Украине" и в процессе "постоянно пересматривать" направление дипломатической политики в отношении России. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230529/kndr-1874865189.html
https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html
https://ria.ru/20230424/eksport-1867248905.html
россия
южная корея
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151278/93/1512789351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_253c37a26e96f7dbac0be6a22bcd9a94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, украина, юн сок ель, владимир путин, нато, в мире
Россия, Южная Корея, Украина, Юн Сок Ель, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией

Администрация Южной Кореи планирует прикладывать усилия для стабильных отношений с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южная Корея планирует прикладывать усилия для поддержания "стабильных" отношений с Россией и продолжит дипломатическое общение по основным вопросам, в то же время помогая Киеву и поддерживая санкции в отношении РФ, говорится в опубликованной в среду "Стратегии национальной безопасности" администрации президента Юн Сок Еля.
Документ из 144 страниц с подзаголовком "Ключевое глобальное государство ради свободы, мира и процветания" в восьми разделах описывает нацстратегию администрации президента Южной Кореи в области безопасности и международных отношений, в том числе создание сильной и технологически развитой армии, межкорейские отношения и ситуацию на Корейском полуострове, создание системы ответа на глобальные вызовы экономической безопасности и "упреждающее" реагирование на проблемы безопасности. Стратегия национальной безопасности также включает такие разделы, как "Защита либеральной демократии и вклад в глобальное процветание", "Осуществление дипломатического сотрудничества, основанного на свободе и солидарности".
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Япония, США и Южная Корея провели консультации из-за спутника КНДР
29 мая, 15:51
В документе авторы открыто осуждают РФ в действиях по Украине и обещают продолжать участвовать в международных санкциях против России, но в то же время заявляют, что будут поддерживать "стабильные" двусторонние отношения по основным вопросам.
"... Правительство продолжит участвовать в усилиях по международному сотрудничеству, включая введение санкций в отношении России и предоставление гуманитарной помощи Украине. Правительство также приложит усилия для поддержания стабильных отношений с Россией. Мы продолжим дипломатическое общение по основным вопросам, требующим сотрудничества с Россией, одновременно работая над минимизацией ущерба нашей экономике и компаниям, работающим в России, вызванного санкциями", - говорится в документе.
В нем отмечается, что Россия "использует энергетические ресурсы в качестве оружия", что повлияло на рост мировых цен на нефть.
Лидеры стран G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Южная Корея и Индия договорились развивать оборонное сотрудничество
20 мая, 09:25
РФ не раз заявляла, что не использует энергоресурсы как оружие. Президент РФ Владимир Путин назвал такие обвинения ранее полной чушью и бредом.
Южнокорейское правительство обещает "внимательно следить за ситуацией на Украине" и в процессе "постоянно пересматривать" направление дипломатической политики в отношении России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии
24 апреля, 05:22
 
РоссияЮжная КореяУкраинаЮн Сок ЕльВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала