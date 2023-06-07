https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876668653.html

В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией

В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией - РИА Новости, 07.06.2023

В Южной Корее заявили о курсе на стабильные отношения с Россией

Южная Корея планирует прикладывать усилия для поддержания "стабильных" отношений с Россией и продолжит дипломатическое общение по основным вопросам, в то же... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:08

2023-06-07T12:08

2023-06-07T12:08

россия

южная корея

украина

юн сок ель

владимир путин

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СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. Южная Корея планирует прикладывать усилия для поддержания "стабильных" отношений с Россией и продолжит дипломатическое общение по основным вопросам, в то же время помогая Киеву и поддерживая санкции в отношении РФ, говорится в опубликованной в среду "Стратегии национальной безопасности" администрации президента Юн Сок Еля. Документ из 144 страниц с подзаголовком "Ключевое глобальное государство ради свободы, мира и процветания" в восьми разделах описывает нацстратегию администрации президента Южной Кореи в области безопасности и международных отношений, в том числе создание сильной и технологически развитой армии, межкорейские отношения и ситуацию на Корейском полуострове, создание системы ответа на глобальные вызовы экономической безопасности и "упреждающее" реагирование на проблемы безопасности. Стратегия национальной безопасности также включает такие разделы, как "Защита либеральной демократии и вклад в глобальное процветание", "Осуществление дипломатического сотрудничества, основанного на свободе и солидарности". В документе авторы открыто осуждают РФ в действиях по Украине и обещают продолжать участвовать в международных санкциях против России, но в то же время заявляют, что будут поддерживать "стабильные" двусторонние отношения по основным вопросам. "... Правительство продолжит участвовать в усилиях по международному сотрудничеству, включая введение санкций в отношении России и предоставление гуманитарной помощи Украине. Правительство также приложит усилия для поддержания стабильных отношений с Россией. Мы продолжим дипломатическое общение по основным вопросам, требующим сотрудничества с Россией, одновременно работая над минимизацией ущерба нашей экономике и компаниям, работающим в России, вызванного санкциями", - говорится в документе. В нем отмечается, что Россия "использует энергетические ресурсы в качестве оружия", что повлияло на рост мировых цен на нефть. РФ не раз заявляла, что не использует энергоресурсы как оружие. Президент РФ Владимир Путин назвал такие обвинения ранее полной чушью и бредом. Южнокорейское правительство обещает "внимательно следить за ситуацией на Украине" и в процессе "постоянно пересматривать" направление дипломатической политики в отношении России. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230529/kndr-1874865189.html

https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html

https://ria.ru/20230424/eksport-1867248905.html

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южная корея

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная корея, украина, юн сок ель, владимир путин, нато, в мире