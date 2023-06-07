https://ria.ru/20230607/opera-1876741305.html
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023" - РИА Новости, 07.06.2023
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"
Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:34
2023-06-07T16:34
2023-06-07T16:40
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Из 18 профессиональных вокалистов отобрали 10 исполнителей. Ими стали Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь), Елизавета Кулагина (сопрано, Россия), Софья Цыганкова (сопрано, Россия), Екатерина Савинкова (сопрано, Россия), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь), Тигран Мелконян (тенор, Армения), Ришат Решитов (баритон, Узбекистан), Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан), Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия), Константин Федотов (бас, Россия).Среди жюри были Медея Ясониди (Греция-Россия), Дмитрий Бертман (Россия), Марко Боэми (Италия), Георгий Исаакян (Россия). Они оценивали артистизм, сложность программы, убедительность интерпретации произведения. В пресс-службе отметили, что большинство проходивших прослушивания заняты в лучших театрах России и стран СНГ. Съемки нового сезона "Большой оперы" стартуют в конце лета на "Мосфильме".Ранее стали известны лауреаты литературной премии "Лицей".
https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html
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РИА Новости
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новости культуры, опера
Культура, Новости культуры, Опера
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"
Названы участники нового сезона телевизионного конкурса "Большая опера – 2023"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура".
Из 18 профессиональных вокалистов отобрали 10 исполнителей. Ими стали Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь), Елизавета Кулагина (сопрано, Россия), Софья Цыганкова (сопрано, Россия), Екатерина Савинкова (сопрано, Россия), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь), Тигран Мелконян (тенор, Армения), Ришат Решитов (баритон, Узбекистан), Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан), Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия), Константин Федотов (бас, Россия).
Среди жюри были Медея Ясониди (Греция-Россия), Дмитрий Бертман (Россия), Марко Боэми (Италия), Георгий Исаакян (Россия). Они оценивали артистизм, сложность программы, убедительность интерпретации произведения.
В пресс-службе отметили, что большинство проходивших прослушивания заняты в лучших театрах России и стран СНГ.
Съемки нового сезона "Большой оперы" стартуют в конце лета на "Мосфильме".
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