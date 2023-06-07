Рейтинг@Mail.ru
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:34 07.06.2023 (обновлено: 16:40 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/opera-1876741305.html
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023" - РИА Новости, 07.06.2023
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"
Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:34
2023-06-07T16:40
культура
новости культуры
опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876747461_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_65669dbb942682c80cf83e67683a7b6b.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура". Из 18 профессиональных вокалистов отобрали 10 исполнителей. Ими стали Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь), Елизавета Кулагина (сопрано, Россия), Софья Цыганкова (сопрано, Россия), Екатерина Савинкова (сопрано, Россия), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь), Тигран Мелконян (тенор, Армения), Ришат Решитов (баритон, Узбекистан), Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан), Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия), Константин Федотов (бас, Россия).Среди жюри были Медея Ясониди (Греция-Россия), Дмитрий Бертман (Россия), Марко Боэми (Италия), Георгий Исаакян (Россия). Они оценивали артистизм, сложность программы, убедительность интерпретации произведения. В пресс-службе отметили, что большинство проходивших прослушивания заняты в лучших театрах России и стран СНГ. Съемки нового сезона "Большой оперы" стартуют в конце лета на "Мосфильме".Ранее стали известны лауреаты литературной премии "Лицей".
https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876747461_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_658201a75d8f4ca13dca657b3e8d3a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, опера
Культура, Новости культуры, Опера
Названы участники нового сезона "Большая опера – 2023"

Названы участники нового сезона телевизионного конкурса "Большая опера – 2023"

© Фото предоставлено пресс-службой ТК "Россия-Культура"Определены участники нового сезона "Большая опера-2023"
Определены участники нового сезона Большая опера-2023
© Фото предоставлено пресс-службой ТК "Россия-Культура"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Названы участники нового сезона "Большая опера–2023", сообщает пресс-служба телеканала "Россия-Культура".
Из 18 профессиональных вокалистов отобрали 10 исполнителей. Ими стали Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь), Елизавета Кулагина (сопрано, Россия), Софья Цыганкова (сопрано, Россия), Екатерина Савинкова (сопрано, Россия), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь), Тигран Мелконян (тенор, Армения), Ришат Решитов (баритон, Узбекистан), Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан), Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия), Константин Федотов (бас, Россия).
Среди жюри были Медея Ясониди (Греция-Россия), Дмитрий Бертман (Россия), Марко Боэми (Италия), Георгий Исаакян (Россия). Они оценивали артистизм, сложность программы, убедительность интерпретации произведения.
В пресс-службе отметили, что большинство проходивших прослушивания заняты в лучших театрах России и стран СНГ.
Съемки нового сезона "Большой оперы" стартуют в конце лета на "Мосфильме".
Ранее стали известны лауреаты литературной премии "Лицей".
Концерт симфонического оркестра Мариинского театра у Великой Китайской стены - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
5 июня, 13:07
 
КультураНовости культурыОпера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала