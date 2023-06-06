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Названы лауреаты литературной премии "Лицей" - РИА Новости, 06.06.2023
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Культура
 
14:51 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/knigi-1876457852.html
Названы лауреаты литературной премии "Лицей"
Названы лауреаты литературной премии "Лицей" - РИА Новости, 06.06.2023
Названы лауреаты литературной премии "Лицей"
Названы победители седьмого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", сообщает пресс-служба проекта. Награды вручались на книжном... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:51
2023-06-06T14:51
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Названы победители седьмого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", сообщает пресс-служба проекта. Награды вручались на книжном фестивале "Красная площадь". В номинации "Проза" на первом месте Владимир Хохлов (Москва, роман "Заневский проспект"), на втором — Ольга Шильцова (Санкт-Петербург, повесть "Хозяйка для Кербера"), на третьем – Дарья Месропова (Москва, повесть "Мама, я съела слона")В категории "Поэзия" первое место у Степана Самарина (Москва, сборник стихотворений), второе — у Сергея Скуратовского (Нижний Новгород, сборник стихотворений "Стакан из Атлантиды"), Варвары Заборцевой (поселок Пинега, Архангельская область, сборник "Набело хочется жить"). Награды вручили советник президента Владимир Толстой, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Культурного центра Республики Корея Пак Чжун Гон, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Владимир Григорьев, а также члены жюри и Наблюдательного совета премии "Лицей". Ранее сообщалось, что Захар Прилепин и Евгений Водолазкин стали финалистами премии "Большая книга".
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Названы лауреаты литературной премии "Лицей"

Названы шесть лауреатов литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей"

Дневник читателя 25.06
Дневник читателя 25.06
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Названы победители седьмого сезона литературной премии для молодых писателей и поэтов "Лицей", сообщает пресс-служба проекта. Награды вручались на книжном фестивале "Красная площадь".
В номинации "Проза" на первом месте Владимир Хохлов (Москва, роман "Заневский проспект"), на втором — Ольга Шильцова (Санкт-Петербург, повесть "Хозяйка для Кербера"), на третьем – Дарья Месропова (Москва, повесть "Мама, я съела слона")
В категории "Поэзия" первое место у Степана Самарина (Москва, сборник стихотворений), второе — у Сергея Скуратовского (Нижний Новгород, сборник стихотворений "Стакан из Атлантиды"), Варвары Заборцевой (поселок Пинега, Архангельская область, сборник "Набело хочется жить").
Награды вручили советник президента Владимир Толстой, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Культурного центра Республики Корея Пак Чжун Гон, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Владимир Григорьев, а также члены жюри и Наблюдательного совета премии "Лицей".
Ранее сообщалось, что Захар Прилепин и Евгений Водолазкин стали финалистами премии "Большая книга".
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