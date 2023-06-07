https://ria.ru/20230607/oon-1876823621.html

ООН пока готова помочь только населению правого берега Днепра

ООН пока готова помочь только населению правого берега Днепра - РИА Новости, 07.06.2023

ООН пока готова помочь только населению правого берега Днепра

Всемирная организация по миграции (МОМ) ООН пока готовится оказать помощь только населению правого берега Днепра, находящемуся под контролем ВСУ, после... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:52

2023-06-07T21:52

2023-06-07T21:52

россия

оон

разрушение каховской гэс

херсонская область

днепр (река)

украина

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ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости. Всемирная организация по миграции (МОМ) ООН пока готовится оказать помощь только населению правого берега Днепра, находящемуся под контролем ВСУ, после разрушения Каховской ГЭС, поскольку это районы, к которым у нее есть доступ, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Хедон Оливия Мэри. "МОМ напрямую не участвует в эвакуации из пострадавших районов. Тем не менее, мы начинаем реагировать на потребности пострадавших людей на правом берегу реки и в местах, куда их эвакуируют, поскольку именно там у нас в настоящее время есть доступ", - сказала она. Во вторник в заявлении МОМ говорилось, что организация начала поставлять питьевую воду людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html

https://ria.ru/20230607/evakuatsiya-1876820759.html

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херсонская область

днепр (река)

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россия, оон, разрушение каховской гэс, херсонская область , днепр (река), украина