https://ria.ru/20230607/obyski-1876652003.html

У организаторов движения "Весна"* прошли обыски

У организаторов движения "Весна"* прошли обыски - РИА Новости, 07.06.2023

У организаторов движения "Весна"* прошли обыски

У шести организаторов движения "Весна"* прошли обыски в четырех городах России, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:52

2023-06-07T10:52

2023-06-07T10:52

россия

барнаул

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. У шести организаторов движения "Весна"* прошли обыски в четырех городах России, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. "Обыски проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге", - рассказал собеседник агентства. По его словам, возбуждены уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. "По ним проходит шесть человек - пять мужчин и девушка. Всех их вчера доставили в главное следственное управление СК РФ", - сообщил источник. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре Городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230606/obysk-1876481637.html

https://ria.ru/20230518/obyski-1872639364.html

россия

барнаул

новосибирск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, барнаул, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия