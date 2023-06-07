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У организаторов движения "Весна"* прошли обыски - РИА Новости, 07.06.2023
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10:52 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obyski-1876652003.html
У организаторов движения "Весна"* прошли обыски
У организаторов движения "Весна"* прошли обыски - РИА Новости, 07.06.2023
У организаторов движения "Весна"* прошли обыски
У шести организаторов движения "Весна"* прошли обыски в четырех городах России, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:52
2023-06-07T10:52
россия
барнаул
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. У шести организаторов движения "Весна"* прошли обыски в четырех городах России, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. "Обыски проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге", - рассказал собеседник агентства. По его словам, возбуждены уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. "По ним проходит шесть человек - пять мужчин и девушка. Всех их вчера доставили в главное следственное управление СК РФ", - сообщил источник. В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. В декабре Городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230606/obysk-1876481637.html
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россия
барнаул
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россия, барнаул, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Барнаул, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
У организаторов движения "Весна"* прошли обыски

У шести организаторов движения "Весна" в четырех городах России прошли обыски

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. У шести организаторов движения "Весна"* прошли обыски в четырех городах России, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
"Обыски проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, возбуждены уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичных призывах к осуществлению "деятельности против безопасности государства", организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.
"По ним проходит шесть человек - пять мужчин и девушка. Всех их вчера доставили в главное следственное управление СК РФ", - сообщил источник.
В октябре Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций.
В декабре Городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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РоссияБарнаулНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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