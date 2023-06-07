https://ria.ru/20230607/obstrely-1876615128.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 03.45 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegam-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:13
2023-06-07T05:13
2023-06-07T07:33
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874289480_0:251:2903:1884_1920x0_80_0_0_2c3522d48777ea5cb6ea247b40753ab9.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска в 03.45 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegam-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03.45 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876614732.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874289480_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_91786ea719a99232cc1974403f525717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку