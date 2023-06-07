Рейтинг@Mail.ru
Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 07.06.2023 (обновлено: 11:24 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876655133.html
Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники
Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники - РИА Новости, 07.06.2023
Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники
Украинские войска во вторник выпустили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:03
2023-06-07T11:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810598_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bf03cade63e85fffe67fa3a753bb675.jpg
БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Прилёты" в области фиксируются не только в Шебекинском округе, но именно там их больше всего."По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.По его словам, в результате обстрелов поврежден некий объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 16 "прилётов". По селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В посёлке Новая Таволжанка - 57 "прилётов"."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших нет", - сообщил Гладков.В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. Повреждена газовая труба, перекрыт газ на нескольких улицах – под отключение попало 74 абонента.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810598_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e73e7f03ae494418c8464f0592de2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники

Белгородский губернатор Гладков: Шебекинский округ 26 раз за сутки атаковали беспилотники

© Фото из соцсетейПожар в жилом доме в Шебекино
Пожар в жилом доме в Шебекино
© Фото из соцсетей
Пожар в жилом доме в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Прилёты" в области фиксируются не только в Шебекинском округе, но именно там их больше всего.
Густой черный дым над Шебекино: последствия обстрела города военными ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Киев в течение часа обстреливал Шебекино из разных видов вооружений
6 июня, 20:24
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.
По его словам, в результате обстрелов поврежден некий объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 16 "прилётов". По селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В посёлке Новая Таволжанка - 57 "прилётов".
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших нет", - сообщил Гладков.
В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. Повреждена газовая труба, перекрыт газ на нескольких улицах – под отключение попало 74 абонента.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала