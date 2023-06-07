https://ria.ru/20230607/obstrel-1876655133.html

Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники

Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники - РИА Новости, 07.06.2023

Шебекинский округ почти 30 раз атаковали беспилотники

Украинские войска во вторник выпустили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:03

2023-06-07T11:03

2023-06-07T11:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 460 различных боеприпасов, 26 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Прилёты" в области фиксируются не только в Шебекинском округе, но именно там их больше всего."По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.По его словам, в результате обстрелов поврежден некий объект сельского хозяйства. Село Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 16 "прилётов". По селу Муром выпущено 15 артиллерийских снарядов. В посёлке Новая Таволжанка - 57 "прилётов"."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 33 артиллерийских снаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших нет", - сообщил Гладков.В Грайворонском районе под обстрел попало село Козинка. Никто не пострадал. Повреждена газовая труба, перекрыт газ на нескольких улицах – под отключение попало 74 абонента.

https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков