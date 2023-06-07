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Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 07.06.2023 (обновлено: 20:53 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876813118.html
Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления
Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления - РИА Новости, 07.06.2023
Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления
Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:31
2023-06-07T20:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны", — сказал собеседник агентства.По его словам, есть несколько факторов: первый — Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться перед налогоплательщикам за вложенные средства в ВСУ."Второе: есть желание у отдельных групп — я говорю про киевский режим — все же добиться хоть какого-то успеха. Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки", — отметил Пушилин.Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны Вооруженных сил России.О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.В среду Минобороны сообщило, что ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но потерпели неудачу. Российские бойцы уничтожили до 415 украинских военных.
https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
донецкая народная республика
киев
украина
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"Не считаются с жертвами": Пушилин о новых попытках наступления ВСУ
"Не считаются с жертвами": Пушилин о новых попытках наступления ВСУ
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донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления

Пушилин: Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны", — сказал собеседник агентства.
По его словам, есть несколько факторов: первый — Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться перед налогоплательщикам за вложенные средства в ВСУ.
"Второе: есть желание у отдельных групп — я говорю про киевский режим — все же добиться хоть какого-то успеха. Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки", — отметил Пушилин.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
5 июня, 01:54
Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны Вооруженных сил России.
О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
В среду Минобороны сообщило, что ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но потерпели неудачу. Российские бойцы уничтожили до 415 украинских военных.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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