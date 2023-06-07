https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876813118.html

Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления

Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления - РИА Новости, 07.06.2023

Пушилин считает, что Украина предпримет новые попытки наступления

Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:31

2023-06-07T20:31

2023-06-07T20:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Киев не считается с потерями и предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности — это все, на что они способны", — сказал собеседник агентства.По его словам, есть несколько факторов: первый — Запад подталкивает Киев продемонстрировать результат, чтобы отчитаться перед налогоплательщикам за вложенные средства в ВСУ."Второе: есть желание у отдельных групп — я говорю про киевский режим — все же добиться хоть какого-то успеха. Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки", — отметил Пушилин.Врио главы ДНР предположил, что Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС, опасаясь возможности наступательных действий со стороны Вооруженных сил России.О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.В среду Минобороны сообщило, что ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но потерпели неудачу. Российские бойцы уничтожили до 415 украинских военных.

https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html

донецкая народная республика

киев

украина

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"Не считаются с жертвами": Пушилин о новых попытках наступления ВСУ "Не считаются с жертвами": Пушилин о новых попытках наступления ВСУ 2023-06-07T20:31 true PT1M00S

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донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины