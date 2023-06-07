https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876804400.html
Порошенко анонсировал украинское "контрнаступление" в ближайшие часы
Порошенко анонсировал украинское "контрнаступление" в ближайшие часы - РИА Новости, 07.06.2023
Порошенко анонсировал украинское "контрнаступление" в ближайшие часы
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется в течение нескольких часов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:38
2023-06-07T19:38
2023-06-07T19:41
специальная военная операция на украине
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петр порошенко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется в течение нескольких часов, сообщает телеканал CNN. В ходе интервью телеканалу Порошенко заявил, что разрушение Каховской ГЭС не остановит украинские войска от контрнаступления. "Посмотрев на свои часы, Порошенко сказал, что контрнаступление "начнется в течение нескольких часов", добавив, что "в течение часов, не дней, а часов", - сообщается на сайте телеканала. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы, попытки наступления сорваны, противник остановлен. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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украина, россия, киев, петр порошенко, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко, Сергей Шойгу
Порошенко анонсировал украинское "контрнаступление" в ближайшие часы
Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется в течение нескольких часов
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется в течение нескольких часов, сообщает телеканал CNN.
В ходе интервью телеканалу Порошенко заявил, что разрушение Каховской ГЭС не остановит украинские войска от контрнаступления.
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"Посмотрев на свои часы, Порошенко сказал, что контрнаступление "начнется в течение нескольких часов", добавив, что "в течение часов, не дней, а часов", - сообщается на сайте телеканала.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу
заявил, что в течение трех суток Киев
предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы, попытки наступления сорваны, противник остановлен.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.
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