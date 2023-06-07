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Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
18:36 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/moldova-1876793073.html
Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов
Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов - РИА Новости, 07.06.2023
Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов
Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила в среду, что продлила приостановку полетов до 30 июня, также временно заморожена деятельность главного офиса... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:36
2023-06-07T18:36
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила в среду, что продлила приостановку полетов до 30 июня, также временно заморожена деятельность главного офиса компании в Кишиневе. "Пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене на адрес электронной почты, указанный при покупке билета. В этом случае пассажир может запросить полный возврат стоимости билета, следуя инструкциям, полученным на адрес электронной почты", – отмечается в сообщении компании, опубликованном на ее официальных страницах в социальных сетях.Со 2 марта молдавский авиаперевозчик отменил более двух десятков рейсов. Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. В ответ на это орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку авиакомпании Air Moldova и обязал компанию выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов, со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидалось, что рейсы возобновятся во второй половине мая. Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города РФ в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.
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Туризм, Новости - Туризм, Молдавия, Россия, Кишинев, Туризм
Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов

Молдавская авиакомпания Air Moldova продлила приостановку полетов до 30 июня

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила в среду, что продлила приостановку полетов до 30 июня, также временно заморожена деятельность главного офиса компании в Кишиневе.
"Пассажиры, чьи рейсы были отменены, получили уведомление об отмене на адрес электронной почты, указанный при покупке билета. В этом случае пассажир может запросить полный возврат стоимости билета, следуя инструкциям, полученным на адрес электронной почты", – отмечается в сообщении компании, опубликованном на ее официальных страницах в социальных сетях.
Со 2 марта молдавский авиаперевозчик отменил более двух десятков рейсов. Представители Air Moldova объяснили это операционными и финансовыми проблемами. Компании пришлось отменить 46 рейсов в период с 21 по 25 апреля. В ответ на это орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку авиакомпании Air Moldova и обязал компанию выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов.
Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов, со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидалось, что рейсы возобновятся во второй половине мая.
Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города РФ в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.
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