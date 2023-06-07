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Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам - РИА Новости, 07.06.2023
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00:14 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/minselkhoz-1876606911.html
Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам
Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам - РИА Новости, 07.06.2023
Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам
Минсельхоз РФ в 2022 году значительно перевыполнил план по доходам - в 10,3 раза, в свою очередь Россельхознадзор не достиг плановых значений, говорится в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:14
2023-06-07T00:14
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ в 2022 году значительно перевыполнил план по доходам - в 10,3 раза, в свою очередь Россельхознадзор не достиг плановых значений, говорится в сообщении Счетной палаты по проверкам исполнения бюджета в этих ведомствах. "В отчетном году Минсельхоз значительно перевыполнил план по доходам - в 10,3 раза. В основном это связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям государственной поддержки", - говорится в сообщении. Согласно заключению, по сравнению с 2021 годом поступления в доход бюджета в 2022 году увеличились на 47,8%, до 2,311 миллиарда рублей. Россельхознадзор, напротив, не достиг плановых значений: в федеральный бюджет перечислено 651,4 миллиона рублей, в 1,3 раза ниже прогноза. "К основным причинам здесь можно отнести мораторий на проведение плановых проверок и принятие новой нормы КоАП, согласно которой административный штраф заменяется предупреждением, если правонарушение совершается впервые", - сообщает Счетная палата. Расходы, как и в предыдущем отчетном году, оба ведомства исполнили практически в полном объеме – на уровне 99,9%; расходы по федеральной адресной инвестиционной программе - на 100% в Россельхознадзоре, на 99,7% – в Минсельхозе. Количество незавершенных объектов Минсельхоз в 2022 году сократил на 6,7%, до 627 объектов, Россельхознадзор – на 5,6% (до 17 объектов); соответственно снизилась и сумма вложений в объекты незавершенного строительства - на 18,5% и на 14,2%. Минсельхоз в отчетном году отвечал за реализацию трех госпрограмм в сфере АПК с общим объемом их финансирования в 499 миллиардов рублей: кассовое исполнение по итогам года по всем госпрограммам составило более 99%. Но часть результатов, касающихся мелиорации земель, была не выполнена: в рамках программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации произошло почти двукратное, до 5,3 миллиарда рублей, сокращение первоначального объема финансирования из-за отсутствия заключенных контрактов по переходящим объектам.
https://ria.ru/20230602/selkhozeksport-1875724626.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам

СП: Минсельхоз в 2022 году в 10,3 раза перевыполнил план по доходам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ в 2022 году значительно перевыполнил план по доходам - в 10,3 раза, в свою очередь Россельхознадзор не достиг плановых значений, говорится в сообщении Счетной палаты по проверкам исполнения бюджета в этих ведомствах.
«
"В отчетном году Минсельхоз значительно перевыполнил план по доходам - в 10,3 раза. В основном это связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям государственной поддержки", - говорится в сообщении. Согласно заключению, по сравнению с 2021 годом поступления в доход бюджета в 2022 году увеличились на 47,8%, до 2,311 миллиарда рублей.
Россельхознадзор, напротив, не достиг плановых значений: в федеральный бюджет перечислено 651,4 миллиона рублей, в 1,3 раза ниже прогноза. "К основным причинам здесь можно отнести мораторий на проведение плановых проверок и принятие новой нормы КоАП, согласно которой административный штраф заменяется предупреждением, если правонарушение совершается впервые", - сообщает Счетная палата.
Расходы, как и в предыдущем отчетном году, оба ведомства исполнили практически в полном объеме – на уровне 99,9%; расходы по федеральной адресной инвестиционной программе - на 100% в Россельхознадзоре, на 99,7% – в Минсельхозе. Количество незавершенных объектов Минсельхоз в 2022 году сократил на 6,7%, до 627 объектов, Россельхознадзор – на 5,6% (до 17 объектов); соответственно снизилась и сумма вложений в объекты незавершенного строительства - на 18,5% и на 14,2%.
Минсельхоз в отчетном году отвечал за реализацию трех госпрограмм в сфере АПК с общим объемом их финансирования в 499 миллиардов рублей: кассовое исполнение по итогам года по всем госпрограммам составило более 99%.
Но часть результатов, касающихся мелиорации земель, была не выполнена: в рамках программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации произошло почти двукратное, до 5,3 миллиарда рублей, сокращение первоначального объема финансирования из-за отсутствия заключенных контрактов по переходящим объектам.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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