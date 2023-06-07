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МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.06.2023
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21:26 07.06.2023 (обновлено: 21:54 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/magate-1876821891.html
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.06.2023
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ отслеживает снижение уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС и будет вырабатывать меры реагирования, чтобы нивелировать последствия... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:26
2023-06-07T21:54
в мире
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вена
разрушение каховской гэс
херсонская область
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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. МАГАТЭ отслеживает снижение уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС и будет вырабатывать меры реагирования, чтобы нивелировать последствия для Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он допустил, что в среднесрочной перспективе авария способна оставить атомную станцию без воды для охлаждения, и это, по словам Гросси, чревато повреждением реакторов и иными радиологическими последствиями. "Мы отслеживаем, как я заявил на совете директоров вчера здесь, в Вене, ситуацию, мониторим скорость и степень снижения воды. Мы определим нашу позицию как МАГАТЭ, выработаем меры реагирования, которые мы бы рекомендовали", - сказал он. Гросси добавил, что в МАГАТЭ хотели бы также обсудить предложения, которые могут возникнуть у специалистов ЗАЭС. В ночь на 6 июня оказалась разрушена верхняя часть расположенной на Днепре станции и начался нерегулируемый сброс воды с затоплением обширных площадей. Россия возложила ответственность за случившееся на Украину, власти Украины обвинили Россию.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html
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в мире, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вена, разрушение каховской гэс, херсонская область , запорожская область
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вена, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Запорожская область
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды в Каховском водохранилище, предложит меры

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. МАГАТЭ отслеживает снижение уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС и будет вырабатывать меры реагирования, чтобы нивелировать последствия для Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Он допустил, что в среднесрочной перспективе авария способна оставить атомную станцию без воды для охлаждения, и это, по словам Гросси, чревато повреждением реакторов и иными радиологическими последствиями.
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"Мы отслеживаем, как я заявил на совете директоров вчера здесь, в Вене, ситуацию, мониторим скорость и степень снижения воды. Мы определим нашу позицию как МАГАТЭ, выработаем меры реагирования, которые мы бы рекомендовали", - сказал он.
Гросси добавил, что в МАГАТЭ хотели бы также обсудить предложения, которые могут возникнуть у специалистов ЗАЭС.
В ночь на 6 июня оказалась разрушена верхняя часть расположенной на Днепре станции и начался нерегулируемый сброс воды с затоплением обширных площадей. Россия возложила ответственность за случившееся на Украину, власти Украины обвинили Россию.
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