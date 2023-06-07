https://ria.ru/20230607/magate-1876821891.html

МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.06.2023

МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ отслеживает снижение уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС и будет вырабатывать меры реагирования, чтобы нивелировать последствия... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:26

2023-06-07T21:26

2023-06-07T21:54

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ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. МАГАТЭ отслеживает снижение уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения ГЭС и будет вырабатывать меры реагирования, чтобы нивелировать последствия для Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он допустил, что в среднесрочной перспективе авария способна оставить атомную станцию без воды для охлаждения, и это, по словам Гросси, чревато повреждением реакторов и иными радиологическими последствиями. "Мы отслеживаем, как я заявил на совете директоров вчера здесь, в Вене, ситуацию, мониторим скорость и степень снижения воды. Мы определим нашу позицию как МАГАТЭ, выработаем меры реагирования, которые мы бы рекомендовали", - сказал он. Гросси добавил, что в МАГАТЭ хотели бы также обсудить предложения, которые могут возникнуть у специалистов ЗАЭС. В ночь на 6 июня оказалась разрушена верхняя часть расположенной на Днепре станции и начался нерегулируемый сброс воды с затоплением обширных площадей. Россия возложила ответственность за случившееся на Украину, власти Украины обвинили Россию.

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876581680.html

https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html

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